Повышение зарплаты учителям предусмотрено бюджетом на 2022 год. Общий объем образовательной субвенции, используемой для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн.

Это на 8,8% больше, чем в 2021 году. Всего в государственном бюджете на 2022 год Министерству образования и науки Украины выделили 153,7 млрд грн.

Министерство финансов обещает, что зарплата учителя в Украине-2022 вырастет примерно на 8%.

Если принимать во внимание выплаты педагогам, которые есть сейчас, то после повышения зарплаты учителям-2022 на 8% они будут получать:

молодой учитель без категории и стажа работы – около 10 500 грн (+780 грн к нынешней зарплате в размере 9 768 грн);

учитель І категории – примерно 13 900 грн (+1 032 грн к нынешней зарплате в размере 12 906 грн);

учитель высшей категории – около 14 859 грн (+1 100 грн к нынешней зарплате в размере 13 759 грн).

Кроме того, с 1 января 2022 года академические и именные стипендии студентов, которые получают высшее, профессиональное предвысшее образование увеличиваются более чем в 1,5 раза, а студентов профессионально-технических учебных заведений – более чем в 2,5 раза.

Поэтому размер минимальной (обычной) академической стипендии:

для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования увеличивается с 490 до 1 250 грн;

для студентов заведений профессионального предвысшего образования увеличивается с 980 до 1 510 грн;

для студентов заведений высшего образования увеличивается с 1 300 до 2 тыс. грн.

Размер академической стипендии президента Украины увеличивается:

для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования — до 2 750 грн;

для студентов заведений профессионального предвысшего образования – до 3 320 грн;

для студентов заведений высшего образования – до 4 400 грн.

Согласно бюджету на 2022 год, принятому Верховной Радой, в следующем году ожидается повышение минимальной заработной платы в Украине.

Так, согласно показателям, которые предложил Кабинет министров, минимальная заработная плата в Украине с 1 января составит 6 500 грн. В то же время уже осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.