Женщинам во время менструации можно ходить в церковь и принимать участие в богослужениях. Разрешается касаться икон и молиться в храмах.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины в социальных сетях. Запрет женщинам во время менструации входить в храм — это миф, который распространяют люди без богословского образования, что побуждает прихожанок реже посещать церковь.

— Если присмотреться внимательнее к ветхозаветным предписаниям, которые определяли, что является “чистым”, а что нет, увидим, что все они так или иначе касались практической стороны и норм гигиены, – отметили в ПЦУ.

Также в пресс-службе добавили, что предыдущее решение Церкви было направлено на предотвращение риска распространения инфекций: Одним из благ XXI века, в котором мы живем, является большое количество различных гигиенических средств, которые могут применять женщины в своих нуждах, не представляя угрозы ни для себя самих, ни для тех, кто их будет окружать.

В ПЦУ подытожили, что женщинам во время менструации можно молиться в храме, касаться святынь и икон.

— Храмы Православной церкви Украины всегда открыты для наших верян в их нуждах, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом, — добавили в ПЦУ.

Прихожанам также напомнили, что единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря. Но зависит от веры в Господа, силы молитвы и способности противостоять искушениям.