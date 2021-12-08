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Факты / Украина / Общество

До восьми лет тюрьмы за мошенничество: в Харькове разоблачили деятельность “Call-центра”

Юля Захарченко редактор ленты
До восьми лет тюрьмы за мошенничество: в Харькове разоблачили деятельность “Call-центра”

В Харьковской области разоблачили мошенников, которые представлялись менеджерами разных банковских учреждений, втирались в доверие к клиентам и узнавали их данные. При помощи этого они похищали деньги с финансовых счетов.

По данным Национальной полиции, неизвестные лица под видом работников банка звонили по телефону клиентам, узнавали необходимую им информацию, получали доступ к финансам с помощью банковских мобильных приложений, а вскоре переводили деньги с карточек на другие счета.

Полицейские провели пять обысков одновременно по местонахождению мошеннического Call-центра и жилья злоумышленников в Харькове.

Правоохранители изъяли технику, черновые записи с теневыми сделками, мобильные телефоны, SIM и банковские карты.

Во время следственных действий установили 13 операторов, представлявшихся работниками банковских учреждений.

Следователи сообщили трем организаторам преступной схемы о подозрении по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские решают вопрос об избрании мер для правонарушителей.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, чтобы выяснить личности всех участников противоправной деятельности. Согласно действующему законодательству, злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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