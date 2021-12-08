Марианна Полевикова 17 лет проработала в социальной сфере, занималась организацией массовых мероприятий, тренингов, поэтому когда в 2020 году наступил карантин, работать стало особенно тяжело, потому что именно эта сфера больше всего пострадала.

Когда подруга Марианны предложила принять участие в конкурсе на грант от Международной организации труда, которую финансово поддержало датское правительство, женщина без колебаний согласилась. И основала бренд по изготовлению сувенирной продукции My Joy.

– Этот тренинг – крутая штука. Когда я узнала о нем – было начало карантина. И я подумала: было бы хорошо поучаствовать и, возможно, это мой шанс для реализации давних мечтаний и возможность зарабатывать деньги самостоятельно, работать не на дядю, а на себя. Свой опыт – это золото. Я давно мечтала украсить этот мир. Приятные вещи должны быть в доме каждого, – говорит Марианна.

Начала свой бизнес по разработке бизнес-плана, поскольку без расчетов ничего не получится. С ним и своей идеей производить сувенирную продукцию (футболки, чашки, сумки) выиграла грант на $3 тыс.

Купила все необходимое оборудование для создания дизайна и печати. Оборудование выбирала по критериям: цена/качество/возможность. Почти столько же, даже больше вложила и сама.

Приобрела лазерный принтер, фотопринтер А3, ноутбуки, сырье (чернила, бумага, футболки, чашки, виниловый магнит, заготовки для сублимации). Через 2-3 дня открыла ФЛП.

– Стандартные формы в регистрационной палате мне не подходили, и я заполняла их в расширенном виде. У меня около 88 КВЭДов. Это не понравилось работникам регистрационной палаты и налоговым работникам, но это мое право и я написала все возможные КВЭДы, которые могут быть в моей работе в будущем, — рассказывает Марианна.

Предприниматель выучила всю технику и технологию печати, ремонта оборудования, по сути освоила полностью все навыки, связанные с печатью. Испортила не одну чашку и футболку, прежде чем добилась идеала.

– Моя команда – это директор, логист, технолог, пиарменеджер, дизайнер, менеджер по общению с клиентами, бухгалтер. И все это – я сама, – в шутку рассказывает женщина.

Сейчас расходы на месяц бывают совершенно разными: иногда ломается оборудование, иногда нужно дозакупать дорогостоящие материалы и многое другое. Доходы тоже бывают кардинально разными. Бывало и такое, что за три недели был один заказ.

Начинала с одной футболки в месяц. Сейчас за это время заказывают около 100 новых изделий. Сейчас клиентов гораздо больше, потому что появился сайт и Instagram. Также свою роль играют профиль компании на картах Google и личные связи.

– Я проработала долгое время в общественной сфере, и есть много людей, которые меня знают, ко мне обращаются. Сарафанное радио хорошо работает, – говорит Марианна.

Ассортимент всегда пробует увеличивать.

— Сейчас я могу выполнить индивидуальную печать на футболках любого цвета, потому что использую прямой метод печати и работаю с термотрансферными материалами: термобумага (для полноцветных изображений на цветных и черных тканях) или термопленка (для печати 1-3 цветных логотипов или надписей) на цветных и черных тканях, а также на белых и светлых тканях методом прямой печати. Также могу выполнить печать на кепках, экосумках, масках, – увлеченно и со знанием дела рассказывает Марианна.

Также постоянно добавляются новые товары: чашки, термокружки, термосы, тарелки, брелоки, часы, пазлы.

Из полиграфии тоже немало услуг: фотопечать, виниловые магниты, открытки, визитки, флаеры, сертификаты. В планах делать календари.

— Сегодня имею полноразмерную сетку. Кто обращается, всегда стараюсь собирать отзывы, потому что благодаря им хочу ввести “футболка Херсон”. На Google-картах я выпадаю в первых позициях. И я считаю, это большое достижение, – говорит Марианна.

Есть и индивидуальные заказы, и коллективные.

– Например, обращается завод по производству пластмассы и просит сделать достаточно большой заказ футболок. Это легко и приятно, потому что несмотря на размер заказа, все происходит по одной методике – ты печатаешь. Так же с фестивалями работаю. С индивидуальными заказами сложнее, потому что часто люди не понимают, что такое макет, что на него нужно потратить время. Часто я делаю его бесплатно, поэтому в планах создать стандартные макеты по популярным поводам и темам, – рассказывает предпринимательница.

Тем, кто хочет начать свое дело, женщина советует выбрать дело по душе и быть терпеливым.