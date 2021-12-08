Инвестировать в ответ на кризис: Василий Хмельницкий запустил бизнес-флешмоб

Бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что начинает запуск крупного инвестиционного проекта и объявляет предпринимательский флешмоб Верю в Украину! Инвестирую в Украину!

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Василий Хмельницкий, флешмоб должен стать ответом украинского бизнеса на негативный информационный фон, поддержать национальную экономику и продемонстрировать инвестиционную привлекательность страны.

– Несколько последних недель Украина постоянно в центре внимания мировых СМИ. И совсем не в том контексте, который создает позитивный настрой и привлекает инвесторов. Страдает инвестиционный климат, алармистские прогнозы и сценарии негативно влияют на рынок. Украинские СМИ тоже ежедневно сообщают страшные новости о большой внешней угрозе, внутренних кризисах и раздорах. В то же время мир полон денег и желания инвестировать, полон возможностей. Я верю, что Украина — очень перспективная площадка для инвестиций и страна с большим потенциалом, — отметил Василий Хмельницкий.

Бизнесмен добавляет, что украинцы ежедневно теряют свои возможности из-за большой политики, теряют таланты из-за миграции, теряют веру в собственную страну. Информационная война против страны продолжается.

Предприниматель заявил, что вместе с партнерами начинает большой инвестиционный проект. Хмельницкий отметил, что многие крупные бизнесмены также продолжают инвестировать в Украину, несмотря на мрачный информационный фон.

– Предлагаю украинскому бизнесу совместно разогнать мрачный информационный фон. Да, времена объективно сложные. Но я инвестирую в Украину, потому что верю в ее будущее. Сегодня мы с партнерами начинаем новый крупный инвестиционный проект. Я уверен в его успехе. Знаю, что многие мои друзья и коллеги тоже продолжают вкладывать большие деньги, время и талант в развитие украинского бизнеса, — заявил предприниматель.

Предприниматель добавляет, что внутренние инвесторы и украинские предприниматели каждый день, несмотря на все новости, покупают активы, создают производства, запускают сервисы, выращивают хлеб, создают дополнительную стоимость и рабочие места.

Василий Хмельницкий объявил о запуске флешмоба Верю в Украину! Инвестирую в Украину!, который должен продемонстрировать миру инвестиционную привлекательность Украины.

Бизнесмен призвал предпринимателей, инвестирующих в Украину, приобщиться к флешмобу и рассказать о своих проектах.

– Поэтому запускаю флешмоб. Условия очень просты – рассказываете о собственном инвестиционном или бизнес-проекте, и сопровождаете историю коротким слоганом Верю в Украину! Инвестирую в Украину! И пусть мир видит, что Украина – это не только интересно и перспективно, но и безопасно и стабильно, — подытожил бизнесмен.

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Фото: Василий Хмельницкий