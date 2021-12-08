Вечером 8 декабря Киев сковали пробки из-за гололеда. В результате непогоды в городе произошло более 100 аварий на дорогах.

По данным Google Maps, задержка движения в центре столицы может составлять по меньшей мере около 20-40 минут, а иногда даже более 50 минут.

Правый берег

В настоящее время затруднено движение на ряде улиц в центре Киева. Среди них – проспект Победы и Степана Бандеры, бульвар Леси Украинки и Дружбы Народов, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, Михаила Бойчука, Большая Житомирская, Владимирская, Льва Толстого.

Транспорт движется гораздо медленнее, чем обычно, в сторону берега на мосту Патона, Метро, ​​Северном и Южных мостах. Местами на Большой Окружной дороге задерживается движение машин.

Левый берег

Движение автотранспорта затруднено на Броварском проспекте, улице Братиславской, бульваре Перова, а также возле станций метро Бориспольская, Черниговская и Лесная.

Гололед в Киеве

В Киеве образовался гололед, частично спровоцировавший аварии. Из-за непогоды столицу сковали пробки. По данным Патрульной полиции, в городе произошло более 100 ДТП за этот вечер.

Правоохранители и спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от рискованных маневров движения, которые могут привести к аварии.

Полицейские призвали пешеходов быть внимательными и осторожными, а также переходить дорогу только в разрешенных для этого местах.