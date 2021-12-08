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Факты / Украина / Общество

На части трассы Киев-Чоп ограничили движение грузовиков из-за непогоды

Анастасия Гевко редактор ленты
На части трассы Киев-Чоп ограничили движение грузовиков из-за непогоды

Из-за непогоды на части трассы Киев-Чоп ограничили движение грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. 

Как уточняется, ограничение вступает в силу в связи со снижением температуры воздуха до 6 градусов мороза с осадками в виде дождя.

– С 19:30 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах М 06 Киев-Чоп и Н 25 Городище-Ровно-Староконстантинов в пределах (Ровенской, – Ред.) области, – говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко в эту пятницу, 10 декабря, температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов, однако ветер будет ужесточаться.

Потепление продлится до 12 декабря, а с понедельника, 13 декабря, снова станет холоднее.

Фото: Укравтодор

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