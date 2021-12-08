Сегодня, 8 декабря, в Киеве в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а на дорогах — гололедица.

В Национальной полиции призвали жителей столицы соблюдать определенные правила из-за ухудшения погодных условий:

водителей призывали быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения;

пешеходов – переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать светоотражающие элементы.

В Нацполиции также подчеркнули быть особенно внимательными, осторожними и при необходимости обращаться на линию 102.

В столице по состоянию на 11.00 зафиксированы пробки шкалой в пять баллов. Движение затруднено на мостах, соединяющих правый и левый берега столицы, а именно на мосту Патона и мосту Метро, ​​Северном, Гаванском и Дарницком мостах.

На правом берегу заторы наблюдаются на: улицах Вадима Гетьмана, Борщаговской, Крещатик, Сечевых стрельцов, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой, Михаила Грушевского, Институтской, проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Богдана Хмельницкого, на Приднепровском шоссе и т.д.

На левом берегу затруднено движение: на проспектах Соборности, Освободителей, Броварском, Николая Бажана, Петра Григоренко, улицах Вифлеемской, Братиславской, Сосницкой, Лохвицкой, Хорольской, на Днепровской набережной и т.д.