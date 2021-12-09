Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины: список и причина

Авиакомпания Wizz Air упразднила 20 направлений из Украины в зимнем расписании. Причиной стало отсутствие спроса у туристов.

Об этом в комментарии журналистам сообщили представители венгерской компании. Речь идет о рейсах из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья.

Пассажирам, забронировавшим билеты на отмененные маршруты, пообещали компенсировать их стоимостью в полном объеме.

Другим вариантом может стать 120% возмещение посредством бонусов на покупку авиабилетов Wizz Air в будущем.

Список отмененных рейсов Wizz Air

Из Киева: Венеция (9 января – 11 марта), Нюрнберг (9 января – 11 марта), Катовице (10 января – 10 марта), Салоники (10 января – 9 марта), Неаполь (11 января – 27 марта).

Из Одессы: Будапешт (9 января – 26 марта), Абу-Даби (10 января – 9 февраля).

Из Львова: Мемминген (10 января – 26 февраля), Неаполь (10 января – 5 марта), Рим (10 января – 8 марта), Вильнюс (10 января – 8 марта), Братислава (11 января – 27 марта), Милан ( 14 января – 5 марта), Будапешт (17 января – 12 марта).

Из Харькова: Дортмунд (4 января – 24 февраля), Вена (10 января – 8 марта), Рим (13 января – 12 марта).

Из Запорожья: Будапешт (11 января – 27 марта), Вроцлав (14 января – 27 марта), Катовице (15 января – 6 марта).

Wizz Air — венгерская компания-перевозчик, которая работает на рынке около 16 лет. Авиакомпания считается одной из самых популярных в Центральной Европе и базируется в Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Украины, Сербии, Литве, Грузии, Молдове и Северной Македонии.