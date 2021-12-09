Из-за непогоды на Винниччине без света остались несколько населенных пунктов

В ряде населенных пунктов Винницкой области из-за непогоды произошли отключения электроэнергии.

По данным Винницаоблэнерго, свет был отключен, поскольку обледенели линии электропередачи.

Уточняется, что провода и электроопоры порвались или вышли из строя, поскольку не выдержали большого количества льда на них.

— Больше всего пострадали электросети Казатинской, Погребищенской, Оратовской, Немировской, Калиновской ОТГ и Замостья, – сообщили в Винницаоблэнерго.

Всего 9 декабря были обесточены 11 линий электропередачи, благодаря которым электричеством снабжается 21 населенный пункт.

Сотрудники коммунальных служб и электрики в течение дня занимались ремонтными работами, к которым привлекли 17 бригад и 19 единиц техники.

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К вечеру свет не удалось восстановить примерно в пяти населенных пунктах. Ремонтные работы продолжаются. По предварительным прогнозам, подача света должна быть полностью восстановлена в ближайшее время.

Источник: Винницаоблэнерго