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Факты / Украина / Общество

Умер самый известный фанат киевского Динамо

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
парамон

В Украине скончался известный фанат киевского Динамо Парамон, настоящее имя которого – Сергей Заборовский.

В настоящий момент, причина смерти знаменитого ультрас пока что неизвестна.

В прошлом году Парамон перенес инсульт. Этим летом он был экстренно госпитализирован и впал в кому.

Заборовский впервые посетил игру бело-синих в октябре 1967. С того момента он практически ни одного матча любимой команды не пропускал.

Прозвище Парамон суперфан Динамо получил в 70-х годах, когда фанаты хоккейного клуба Сокол посвятили ему кричалку.

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Не пропускал он и выездные матчи, начиная с 98-го года. Тогда он отправился с командой в Турин, где бело-синие играли в четвертьфинале Лиги чемпионов с Ювентусом.

Одним из самых громких скандалов, связанных с его личность, был четвертьфинал Лиги Европы в 2011 году. Тогда Парамон пнул на поле одного из арбитров, когда прозвучал финальный свисток. С того момента болельщика внесли в черный список в игровой зоне.

Источник: Facebook White Blue Team

Фото: Facebook White Blue Team

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