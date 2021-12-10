В Украине уже в 2022 году планируют приступить к реализации проекта по строительству первого концессионного автобана, который будет пролегать по маршруту Краковец — Броды — Ровно.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– В 2022 году в Украине запланирована реализация проекта первого концессионного автобана. Концессионные автобаны — это не только об улучшении качества дорог. Это о сохранении уже отремонтированных, построенных трасс. Грузовики, наиболее разрушающие дороги, смогут пользоваться качественными и быстрыми автобанами, что позволит разгрузить обычные автомагистрали, — отметил глава правительства.

Так, на сегодняшнем заседании Кабмин одобрил законопроект, который должен усовершенствовать механизм отвода земельных участков под строительство важных объектов транспортной инфраструктуры (в том числе и автобана Краковец — Броды — Ровно).

Этот документ еще предстоит рассмотреть в Верховной Раде.

Согласно планам, протяженность первого концессионного автобана должна составить около 280 км. Время прохождения маршрута может сократиться до 2,5 часов (с 4 часов 20 минут). Автобан будет рассчитан на скорость транспорта 130 км/ч. Первые работы должны стартовать уже в 2022 году.

Как известно, концессия – это форма государственно-частного партнерства, в рамках которого государство предоставляет определенному юридическому лицу право на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт или техническое переоснащение объекта госсобственности.

На новых концессионных дорогах может устанавливаться оплата за проезд для водителей.

В январе Кабинет министров утвердил Порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии (государственно-частного партнерства).