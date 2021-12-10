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Факты / Украина / Общество

В Донецкой области в результате взрыва тротила погибла женщина и ранены двое мужчин

Марта Бондаренко редактор ленты
В Донецкой области в результате взрыва тротила погибла женщина и ранены двое мужчин

В селе Зверово, что в Донецкой области, накануне поздно вечером прогремел взрыв.

По информации спасателей ГСЧС, в частном жилом доме около 23 часов взорвался тротил. В результате инцидента погибла женщина, еще двое мужчин получили рваные раны ног и лица.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины взрыва и личности погибшей и пострадавших.

Конструкции дома в результате взрыва не повреждены.

Напомним, что 2 декабря в Донецкой области в жилой девятиэтажке в Покровске раздался взрыв. Травмы получил 36-летний владелец квартиры, его с ожогами госпитализировали.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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