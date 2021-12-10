В селе Зверово, что в Донецкой области, накануне поздно вечером прогремел взрыв.

По информации спасателей ГСЧС, в частном жилом доме около 23 часов взорвался тротил. В результате инцидента погибла женщина, еще двое мужчин получили рваные раны ног и лица.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины взрыва и личности погибшей и пострадавших.

Конструкции дома в результате взрыва не повреждены.

Напомним, что 2 декабря в Донецкой области в жилой девятиэтажке в Покровске раздался взрыв. Травмы получил 36-летний владелец квартиры, его с ожогами госпитализировали.