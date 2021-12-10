Укрзализныця назначила девять дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам на конец декабря и начало января.

Так, поезд №235/236 сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из столицы с 23 декабря по 10 января (кроме 31 декабря) в 20.29. В Ужгород он будет прибывать в 11.30.

Из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января (кроме 31 декабря) в 19.06 и прибывать в Киев в 11.28. В Укрзализныце обратили внимание на то, что этот рейс предоставляет дополнительное сообщение столицы с лыжным курортом Славское.

Еще один дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января (кроме 31 декабря) в 16.50. В Черновцы он будет прибывать в 8.20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21.30 с 24 декабря по 12 января (кроме 31 декабря) и прибывать в Киев в 14.16.

Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию ​​Татаров, будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15.40. В Ворохту он прибудет в 12.06. Обратно из Ворохты будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14.30 и прибывать в Сумы в 9.56.

Поезд №123/124 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8.06, в Одессу он будет прибывать в 18.15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10.56 с прибытием в Киев в 20.31.

Дополнительный поезд №211/212 Харьков – Львов будет отправляться через день из Харькова в 16.13 с 24 декабря по 10 января с прибытием во Львов в 12.23. Со Львова поезд будет отправляться в 15.25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10.25.

Поезд №167/168 Львов – Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9.40 с прибытием в Одессу в 20.46. Из Одессы отправление в 9.53 29, 30 декабря, 3, 9 января и прибытие во Львов в 21.05.

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22.32. В Ужгород он прибудет в 15.59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19.56 с прибытием в Одессу в 13.17.

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Поезд №201/202 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря, 2, 9 января в 18.53. В Киев он будет прибывать в 4.45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря, 5 января в 23.10 и прибывать в Ковель в 8.30.

Поезд №197/198 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря, 3, 9 января в 11.27 с прибытием в Киев в 20.39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря, 3, 9, 10 января в 6.15 и прибывать в Ковель в 14.48.