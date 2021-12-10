В следующем году в Украине изменится прожиточный минимум, поэтому увеличится и размер выплат на детей-2022.
Для детей до 6 лет с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2 100 грн, с 1 июля — 2 201 грн, с 1 декабря — 2 272 грн. В то же время для детей от 6 до 18 лет с 1 января это будет 2 618 грн, с 1 июля — 2 744 грн, с 1 декабря — 2 833 грн.
Но вырастут не все выплаты, поскольку среди них есть и фиксированные. Они не меняются даже если растет прожиточный минимум. К такой категории относятся выплаты многодетным-2022 в Украине.
Как изменятся выплаты на ребенка-2022 в Украине – читайте в нашем материале.
Выплаты многодетным
Выплаты многодетным-2022 в Украине будут назначаться по тому же принципу, что и в предыдущие годы. Правительство будет выплачивать родителям на каждого третьего и следующего ребенка ежемесячно 1 700 грн.
Выплаты многодетная семья будет получать пока ребенку не исполнится 6 лет.
Чтобы оформить пособие на ребенка, маме или папе нужно обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.
При себе нужно иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство
Выплаты на ребенка-2022, над которым установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума (для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума).
Поэтому для детей до 6 лет размер пособия будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн.
Поскольку размер прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет выше, то для них помощь с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.
Для детей с инвалидностью:
- в возрасте до 6 лет: с 1 января – 7 350 грн, с 1 июля – 7 703 грн, с 1 декабря – 7 952 грн:
- в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 9 163 грн, с 1 июля – 9 604 грн, с 1 декабря – 9 915 грн.
Выплаты на детей-сирот
Размер выплат на детей-сирот в Украине составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
Поэтому сумма социальной помощи в 2022 году будет:
- для детей до 6 лет: с 1 января — 5 250 грн, с 1 июля — 5 502 грн и с 1 декабря — 5 680 грн;
- для детей от 6 до 18 лет: с 1 января — 6 545 грн, с 1 июля — 6 860 грн и с 1 декабря — 7 082 грн.
Сумма выплат для детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет с 1 января составит 7 350 грн, с 1 июля – 7 703 грн, с 1 декабря – 7 952 грн.
Размер пособия для детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января будет 9 163 грн, с 1 июля — 9 604 грн, с 1 декабря — 9 915 грн.
Выплаты матерям-одиночкам
Размер выплат на ребенка-2022 для матерей-одиночек будут устанавливать индивидуально. Он равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого члена семьи.
Помощь при рождении ребенка
Размер выплат на ребенка-2022 в Украине при рождении ребенка составит 41 280 грн. Первая часть пособия выплатят сразу, она составляет 10 320 грн.
Оставшуюся сумму родители будут получать в течение следующих 36 месяцев равными частями — 860 грн в месяц.