В следующем году в Украине изменится прожиточный минимум, поэтому увеличится и размер выплат на детей-2022.

Для детей до 6 лет с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2 100 грн, с 1 июля — 2 201 грн, с 1 декабря — 2 272 грн. В то же время для детей от 6 до 18 лет с 1 января это будет 2 618 грн, с 1 июля — 2 744 грн, с 1 декабря — 2 833 грн.

Но вырастут не все выплаты, поскольку среди них есть и фиксированные. Они не меняются даже если растет прожиточный минимум. К такой категории относятся выплаты многодетным-2022 в Украине.

Как изменятся выплаты на ребенка-2022 в Украине – читайте в нашем материале.

Выплаты многодетным

Выплаты многодетным-2022 в Украине будут назначаться по тому же принципу, что и в предыдущие годы. Правительство будет выплачивать родителям на каждого третьего и следующего ребенка ежемесячно 1 700 грн.

Выплаты многодетная семья будет получать пока ребенку не исполнится 6 лет.

Чтобы оформить пособие на ребенка, маме или папе нужно обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.

При себе нужно иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, и свидетельства о рождении детей.

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Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Выплаты на ребенка-2022, над которым установлена ​​опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума (для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума).

Поэтому для детей до 6 лет размер пособия будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн.

Поскольку размер прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет выше, то для них помощь с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.

Для детей с инвалидностью:

в возрасте до 6 лет: с 1 января – 7 350 грн, с 1 июля – 7 703 грн, с 1 декабря – 7 952 грн:

в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 9 163 грн, с 1 июля – 9 604 грн, с 1 декабря – 9 915 грн.

Выплаты на детей-сирот

Размер выплат на детей-сирот в Украине составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Поэтому сумма социальной помощи в 2022 году будет:

для детей до 6 лет: с 1 января — 5 250 грн, с 1 июля — 5 502 грн и с 1 декабря — 5 680 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января — 6 545 грн, с 1 июля — 6 860 грн и с 1 декабря — 7 082 грн.

Сумма выплат для детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет с 1 января составит 7 350 грн, с 1 июля – 7 703 грн, с 1 декабря – 7 952 грн.

Размер пособия для детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января будет 9 163 грн, с 1 июля — 9 604 грн, с 1 декабря — 9 915 грн.

Выплаты матерям-одиночкам

Размер выплат на ребенка-2022 для матерей-одиночек будут устанавливать индивидуально. Он равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого члена семьи.

Помощь при рождении ребенка

Размер выплат на ребенка-2022 в Украине при рождении ребенка составит 41 280 грн. Первая часть пособия выплатят сразу, она составляет 10 320 грн.

Оставшуюся сумму родители будут получать в течение следующих 36 месяцев равными частями — 860 грн в месяц.