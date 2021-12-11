Мокрый дождь со снегом: какой будет погода в Украине 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, на большей части Украины пройдут дождь со снегом.

Лишь на востоке и юге ожидается пасмурная погода без осадков.

Днем в южных областях температура поднимется до +14 градусов, а в западных ожидается +3. Ночью холоднее всего будет на востоке – -4, а теплее – на юге – до +8 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 12 декабря читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях ожидается мокрый снег с дождем. Днем и ночью температура будет колебаться от -1 до +3 градусов.

В центральных регионах пройдут, преимущественно, дожди. И днем, и ночью температура будет колебаться в пределах +4 – +6 градусов.

На севере Украины будет пасмурно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется от +2 до +5 градусов, ночью температура будет колебаться в тех же пределах.

В восточных областях также будет пасмурная погода без дождей и снега. Днем термометры покажут -1— +4, а ночью – от -2 до -4 градусов.

На юге будет теплее, но местами пройдут дожди. Днем воздух нагреется от +7 до +14 градусов, а ночью температура опустится до +4.

В Киеве пройдут дожди. Днем столбик термометра покажет от +4 до +6. Ночью температура останется без изменений.