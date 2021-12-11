На Донбассе ранили украинского воина, ВСУ открыли ответный огонь

11 декабря пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

По состоянию на вечер субботы ему была оказана домедицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное.

С начала суток войска оккупантов активизировались в Луганской области. Огонь открывали вблизи населенных пунктов Песчаное, Каменка и Катериновка.

По данным штаба ООС, боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Чтобы защитить позиции, украинские военные открывали ответный огонь. О потерях со стороны боевиков пока не сообщается.

С приближением конца 2021 года ситуация на российско-украинской границе обострилась. США и страны Евросоюза подтвердили концентрацию войск страны-агрессора вблизи Украины.

Об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины – в материале Фактов ICTV.