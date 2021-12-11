Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

На Донбассе ранили украинского воина, ВСУ открыли ответный огонь

Наташа Тарчевська редактор ленты
На Донбассе ранили украинского воина, ВСУ открыли ответный огонь

11 декабря пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

По состоянию на вечер субботы ему была оказана домедицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное.

С начала суток войска оккупантов активизировались в Луганской области. Огонь открывали вблизи населенных пунктов Песчаное, Каменка и Катериновка.

По данным штаба ООС, боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Чтобы защитить позиции, украинские военные открывали ответный огонь. О потерях со стороны боевиков пока не сообщается.

Читайте
Часть уже на позициях: Украина получила от США 30 комплексов Javelin и 180 ракет

С приближением конца 2021 года ситуация на российско-украинской границе обострилась. США и страны Евросоюза подтвердили концентрацию войск страны-агрессора вблизи Украины.

Об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины – в материале Фактов ICTV.

Источник: Штаб ООС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка