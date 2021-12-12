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Факты / Украина / Общество

На Прикарпатье ограничили движение на ряде дорог из-за ухудшения погоды

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ожеледиця

Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье, в ночь на 13 декабря будет ограничено движение на ряде дорог.

Причиной такого решения стал риск возникновения гололеда и сильного снегопада, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, прогнозируется похолодание до -1 градуса по Цельсию.

Какие дороги перекрыты

  • Н 09 Мукачево – Киев (на участке село Яблуница – город Ивано-Франковск);
  • Н 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга;
  • Р 21 Долина – Хуст;
  • Р 24 Татаров – Каменец-Подольский (на участке села Татаров – город Коломыя).

Напомним, ранее в украинском Гидрометцентре сообщили, что погода на территории страны будет сырой – ожидаются дожди и мокрый снег.

Днем столбики термометров покажут до +4 градусов тепла, но ночью – холодно, в некоторых регионах ожидается до -4 по Цельсию.

В Киеве – прохладно, но солнечно, днем ​​температура воздуха достигнет +3 тепла, а ночью будет около +1 градусов.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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