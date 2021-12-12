Укрзализныця запустила первые поезда по новому графику

Первые 58 поездов Укрзализныци отправились в путь по новому графику перевозки. С помощью этого создали 29 новых сообщений.

По данным Укрзализныци, благодаря ускорению 49 поездов и оптимизации маршрутов пассажиры смогут сэкономить 4,5 млн часов в 2022 году.

Вскоре еще 19 поездов отправятся в путь по новому графику. Одним из новинок стал поезд №113/114 Бахмут – Львов, который дал новые сообщения для городов Ровно и Луцк со Львовом, Киевом, Житомиром, Полтавой и Бахмутом.

Поезд №57/58 Киев – Рахов теперь будет прибывать в город Залещики в 7.17 утра вместо 2.20 ночью, а отправляться обратно — в 20.52.

Благодаря нововведениям, появилась удобная остановка в поселке Кострижевка, где расположена легендарная смотровая площадка со зрелищной панорамой на Днестр.

Буковина теперь имеет два дополнительных сообщения с городами Николаев и Полтава – популярными направлениями для украинских и иностранных туристов.

Из-за повышенного спроса на некоторые курортные направления Укрзализныця назначила дополнительные поезда и продлила маршруты некоторых рейсов для самых популярных мест.