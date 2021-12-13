Во время зимних праздников во Львов будут путешествовать много туристов. В частности, на 25 декабря приходится Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Этот день считается официальным выходным, согласно Кодексу законов о труде. Какая погода ожидается праздника во Львове — далее в материале Фактов ICTV.

Погода во Львове

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в этот день в городе — спокойная синоптическая ситуация.

По ее словам, вероятно, выпадет мокрый снег, однако обойдется без сильного ветра. Дневная температура во Львове будет держаться преимущественно на уровне от 0 до +5 градусов Цельсия.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что она может быть выше, чем в прошлые годы в Украине. Несмотря на теплые дни, потом нагрянут морозы до — 15 градусов.

Синоптик выразил уверенность, что в течение декабря не ожидается затяжных и сильных морозов. Местами пойдет снег или дождь, однако осадки надолго не задержатся.

Источник: Телеграф