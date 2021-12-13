В приложении Дія произошел сбой, из-за которого пользователи не могут загрузить услуги.

Проблемы с доступом к услугам в приложении больше всего наблюдаются у пользователей с операционной системой iOS. В то же время проблемы также есть и у пользователей системы Android.

На платформе Дія пока никак не прокомментировали сбой.

Утром 13 декабря в приложении были проблемы с сертификатами, но в Дії отметили, что сбой произошел в Электронной системе здравоохранения и его уже исправили.

11 декабря стало известно, что в приложении Дія запускается пилотный проект еПоддержка, с помощью которого украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить 1 тыс. грн.

Факты ICTV рассказывали, что нужно сделать, чтобы подключиться к еПоддержке. Для начала необходимо обновить приложение до последней версии.

Средства от государства можно будет использовать для покупки абонемента в спортзал или фитнес-клуб, поход в кино, театр, на концерт, в музей или выставочный центр. Пенсионеры смогут за эти средства приобрести лекарства.