В понедельник, 13 декабря, полиция города Киев задержала двух наркоторговцев.

По словам правоохранителей, для сбыта запрещенных веществ преступники использовали интернет-магазин.

В частности, подозреваемые распространяли в украинской столице кокаин, метадон, ЛСД, экстази и другие вещества.

Организатором такого бизнеса оказался 41-летний киевлянин, который создал специальную платформу в одном из популярных мессенджеров. Торговцы договаривась с потенциальными клиентами о личной встрече или же делали закладки в ряде мест.

Соучастником оказался 31-летний мужчина, который получал товар оптом. Сбыт наркотических веществ приносил преступникам более 100 тыс. грн в месяц.

В ходе обысков полиция изъяла около 250 г кокаина, 150 г метадона, свыше 250 таблеток экстази и другие вещества, а также деньги в иностранной валюте. Стоимость товара оценена примерно в 1,5 млн грн.

Товара на 1,5 млн грн: в Киеве задержали двух наркоторговцев / 2 фотографии

Правоохранители заблокировали ресурс, через который осуществлялась торговля наркотиками. Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное изготовление, покупка, хранение или сбыт наркотиков) УК Украины.

Организатор бизнеса находится под стражей без права на залог. Наркоторговцам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.