В Карпатах травмировался турист, катавшийся на лыжах на горнолыжном комплексе. Мужчина получил травму ноги.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на горе Драгобрат 30-летний житель города Косов катался на лыжах горнолыжного комплекса.
Однако турист не смог удержаться на грани лыжной трассы. В какой-то момент мужчина съехал с нее и травмировал свою ногу.
На место происшествия приехали специалисты горных поисково-спасательных отделений населенных пунктов Ясиня и Квасы, расположенных поблизости.
Спасатели нашли травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь. В частности, они провели иммобилизацию ноги (фиксацию перелома кости путем использования стандартных шин или импровизированных средств) и обезболили ее.
30-летнего мужчину транспортировали на акье (спасательных санях) к горной канатной дороге, после чего на автомобиле доставили в Раховскую районную больницу.
В настоящее время турист находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему необходимую медицинскую помощь для устранения травмы.