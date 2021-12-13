В Карпатах травмировался турист, катавшийся на лыжах на горнолыжном комплексе. Мужчина получил травму ноги.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на горе Драгобрат 30-летний житель города Косов катался на лыжах горнолыжного комплекса.

Однако турист не смог удержаться на грани лыжной трассы. В какой-то момент мужчина съехал с нее и травмировал свою ногу.

На место происшествия приехали специалисты горных поисково-спасательных отделений населенных пунктов Ясиня и Квасы, расположенных поблизости.

Спасатели нашли травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь. В частности, они провели иммобилизацию ноги (фиксацию перелома кости путем использования стандартных шин или импровизированных средств) и обезболили ее.

30-летнего мужчину транспортировали на акье (спасательных санях) к горной канатной дороге, после чего на автомобиле доставили в Раховскую районную больницу.

В настоящее время турист находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему необходимую медицинскую помощь для устранения травмы.