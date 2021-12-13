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Факты / Украина / Общество

От 2 до 4 тыс. грн за один документ: во Львове медики подделывали сертификаты вакцинации

Юля Захарченко редактор ленты
От 2 до 4 тыс. грн за один документ: во Львове медики подделывали сертификаты вакцинации

Во Львове в одной из городских клинических больниц организовали мошенническую схему. Медицинские работники создавали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

По данным Офиса генерального прокурора, они искали клиентов среди своих знакомых. Один поддельный документ стоил от 2 тыс. до 4 тыс. грн.

Медик не проводил прививку и вносил в электронную медицинскую систему Helsi фальшивые данные о вакцинации.

Сертификат автоматически генерировался в приложении Дія, а бумажный документ клиенты могли забрать в месте, о котором договорились заранее.

Во время обысков во львовской больнице и местах жительства участников незаконной схемы изъяли мобильные телефоны, технику и медицинские документы, среди которых были фальшивые Covid-сертификаты.

В настоящее время следователи выясняют все детали мошеннической схемы. Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам и назначении ряда экспертиз.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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