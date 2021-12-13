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Зеленский ответил на петицию, обязывающую информировать об источниках финансирования Большой стройки

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Зеленский ответил на петицию, обязывающую информировать об источниках финансирования Большой стройки

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал электронную петицию, обязывающую информировать население об источниках финансирования объектов инициированной им программы восстановления инфраструктуры Большая стройка.

Об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве президента Украины.

Речь идет об электронной петиции № 22/123558 Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу за средства налогоплательщиков в контекст.

Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала, котрую разместил Д.Е.Боярчук. Ее уже поддержали более 25 тыс. граждан.

— Учитывая высокую общественную значимость поднятого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу Большая стройка, — отметил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Большая стройка направлена ​​на максимально эффективное использование средств налогоплательщиков, в частности в сферах, которые дают наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

— За 2020–2021 годы удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий, — сказал Зеленский.

По его словам, благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами.

Президент также обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разработать отдельный онлайн-ресурс информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование объектов Большой стройки.

— Появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но и станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а значит, будет способствовать выведению части экономики из тени, — добавил Зеленский.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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