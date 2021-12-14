Укрзализныця во вторник, 14 декабря, сообщила, что до конца года собирается запустить экспресс Буковель по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

– Таким образом, украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта Буковель, или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины – Говерлу, доехав до Ворохты, – рассказал руководитель пассажирского направления АО Укрзализныци Александр Перцовский.

Использовать будут дизель-поезд украинского производства. Его компания получит в декабре.

Состав производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3 сможет развивать максимальную скорость до 140 км/ч.

В нем три вагона на 170 мест. Поезд оснащен современными элементами экстерьера и интерьера и может использоваться для перевозки маломобильного населения.

Кроме того в Укрзализныце сообщили, что на станции Татаров-Буковель – ближайшей железнодорожной остановке до горнолыжного курорта Буковель – продлили платформу.

Ее увеличили со 180 до 324 м – теперь она сможет принимать поезда на 12, а не на 6 вагонов, как ранее.

Также на ней установили LED освещение, отремонтировали фасад остановочного пункта, зал ожидания и железнодорожные кассы.

Обустройство привокзальной территории еще продолжается.

Укрзализныця напомнила, что станция Татаров и ее железнодорожный вокзал – памятники архитектуры от 1894 года.

Реновация станции проходит в рамках программы Владимира Зеленского Большое строительство.

Читайте Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Фото: Буковель