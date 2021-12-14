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Факты / Украина / Общество

Приложение Дія получает по 50-70 тысяч новых уникальных пользователей в день – Минцифры

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Федоров

Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил, что на данный момент число пользователей приложения Дія достигло 11,8 млн. Он ожидает большого роста охвата с началом работы программы єПідтримка.

– Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных пользователей в день. Я думаю, что со стартом программы выплаты 1000 гривен єПідтримка начнется очередной рост количества пользователей…По моей оценке, объем пользователей, готовых использовать цифровые сервисы, – примерно 25-27 млн., – пояснил он.

Он добавил, что из-за введения ковид-сертификатов за последние три-четыре месяца приложение Дія получало более миллиона новых пользователей ежемесячно.

Ранее Факты ICTV опубликовали подробную инструкцию о том, как получить тысячу гривен за вакцинацию.

Источник: ЛІГА.net

Фото: УНИАН

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