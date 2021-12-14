Почти по всей территории Украины 15 декабря погода будет без осадков. Днем дождь ожидается в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также на Крымском полуострове.

На Правобережье и северных и центральных областях ветер преимущественно северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/с. В восточных и южных регионах ветер северо-восточный и северный: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму скорость ветра будет достигать 12 м/с.

На Западе страны погода будет облачной, без осадков. Ночная температура будет колебаться от -6°C до -2°C. Днем температура от -1°C до +2°C.

На Севере днем ​​от -1 до +1°C, в Киевской области до +2°C.

На Востоке Украины, по прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​и ночью пройдет дождь. Осадки не ожидаются в Харьковской и Луганской областях. Дневная температура в регионе будет колебаться от 0°C до +4°C.

Теплее всего будет на Юге страны – до +4°C, а в Крыму до +8°C, однако ожидаются дожди.

В центральных регионах днем ​​без существенных осадков, температуре от -1 до +2°C.

Ранее сообщалось, что снег и дожди в Украине будут идти в течение недели с 13 по 17 декабря. Температура воздуха будет колебаться от 0°C до +5°C днем и до -3-10°C ночью.