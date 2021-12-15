Рождение ребенка является важным и волнующим событием. А пособие по беременности и родам – существенной финансовой поддержкой для будущей матери. Следовательно, актуальна информация, какими будут декретные выплаты 2022 года в Украине.

Как известно, с 1 декабря размер минимальной заработной платы в Украине вырос на 500 грн (до 6 500 грн). Такой же минимальная зарплата будет с 1 января 2022 года.

Этот показатель оказывает непосредственное влияние на расчет максимального и минимального размеров декретных выплат, а, следовательно, и на сумму пособия по беременности и родам.

Кроме того, при расчете декретных следует учитывать страховой стаж (за последние 12 месяцев), размер зарплаты и количество дней отпуска, предоставляемого в связи с беременностью и родами.

Факты ICTV пообщались со старшим бухгалтером по начислению заработной платы ООО СЛМ Новости Ириной Червинской и выяснили, какими будут декретные выплаты в Украине в 2022 году и как их правильно рассчитать.

Декретные выплаты: когда назначаются и на какой срок

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам обычно называют декретным отпуском.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете. Он обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Следует отметить, что если раньше листки нетрудоспособности выдавались только в бумажной форме, то с 1 октября 2021 года Украина перешла на электронные больничные.

– Изменилось то, что у нас сейчас электронные больничные. Но еще действуют и бумажные больничные. Пока что мы тоже ими пользуемся, – отметила в комментарии Фактам ICTV Ирина Червинская.

Согласно ст. 179 Кодекса законов о труде, оплачиваемый отпуск по беременности и родам может длиться:

• 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после);

• 140 календарных дней (70 до и 70 после) в случае осложнений во время родов, рождения двоих и более детей;

• 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин-чернобыльцев.

Именно это количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск. Учитываются также праздничные и нерабочие дни, ежегодный отпуск.

Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам в размере 100% средней зарплаты (дохода), независимо от страхового стажа, за счет средств Фонда социального страхования Украины (ч. 1 ст. 26 закона Об общеобязательном государственном соцстраховании).

– Расчет отпуска по беременности и родам оплачивается в размере 100% средней зарплаты, независимо от того, какой страховой стаж есть у человека: проработал ли он год, два, или десять, — объяснила Ирина Червинская.

Однако если у женщины за последние 12 месяцев перед декретом страховой стаж составляет менее 6 месяцев, при расчете учитывается фактически отработанный период за эти 12 месяцев. А декретные такой женщине рассчитываются, исходя из начисленной зарплаты (дохода) за этот период, с которой уплачен ЕСВ. При расчете принимается во внимание минимальный размер зарплаты, о чем будет подробнее сказано ниже.

Выплата производится сразу за весь период декретного отпуска за счет средств Фонда, независимо от количества дней, фактически использованных до родов.

Как определить расчетный период, за который уплачиваются декретные

Согласно ст. 25-28 постановления Кабмина № 1266, расчетный период определяется следующим образом:

• В общем случае, расчетный период для исчисления средней зарплаты составляет полные 12 календарных месяцев пребывания на работе (с первого по первое число) перед месяцем выхода в декрет. Учитываются все календарные дни, даже праздничные (т.е. 365 или 366 дней года).

Например, если у женщины больничный начинается с 1 февраля 2022 года, то нужно учесть период с 1 февраля 2021-го по 31 января 2022 года. Если больничный начинается 12 февраля 2022 года, то расчет также будет осуществляться за период 1 февраля 2021 года – 31 января 2022 года (поскольку учитываются полные месяцы).

• Однако если перед месяцем начала декрета у женщины не было 12 полных календарных месяцев работы, то за расчетный период нужно брать фактическое количество полных месяцев. То есть, тех, которые сотрудница отработала с первого до первого числа (согласно п. 26 постановления Кабмина № 1266).

Например, если женщина принята на работу 20 ноября 2021 года, а в декретный отпуск идет 2 июня 2022 года, то расчетным периодом будет 1 декабря 2021 – 31 мая 2022 годов.

• Если у женщины нет отработанных полных месяцев, то учитываются дни (фактически отработанное время перед началом декрета).

• Если в расчетный период женщина не отработала ни одного дня или пришла на работу и в этот же день принесла больничный лист, то ей декретный отпуск рассчитывают с оклада (или минимальной зарплаты, если у нее нет шести месяцев страхового стража за последние 12 месяцев). Средняя заработная плата для расчета декретных будет определяться путем деления тарифной ставки (должностного оклада) на среднемесячное количество календарных дней (30,44).

Размер пособия и ограничения при расчете

Законодательно закреплен минимальный и максимальный размер декретных выплат. Они напрямую зависят от размера минимальной зарплаты, которая с 1 декабря повысилась до 6 500 грн.

Так, сумма декретных в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ. Максимальная база начисления ЕСВ – это 15 размеров минимальной зарплаты (т.е. с 1 декабря 6 500 × 15 = 97 500 грн в месяц).

Кроме того, сумма декретных не может быть меньше размера пособия, исчисленного с минимальной зарплаты: 6 500 / 30,44 (среднемесячное количество календарных дней) = 213,53 грн.

Размер минимальной зарплаты влияет и на сумму декретных выплат, если страховой стаж беременной женщины за последние 12 месяцев меньше 6 месяцев. В таком случае декретные выплаты в расчете на месяц не должны превышать двухкратного размера минимальной зарплаты.

Максимальный и минимальный размер пособия по беременности и родам в расчете на один день с 1 января 2022 года:

1. Если страховой стаж женщины превышает шесть месяцев в течение предыдущих 12 месяцев:

• минимальный размер пособия в день – 213,53 грн;

• максимальный размер пособия в день – 3 203 грн (97 500 грн в месяц).

Если, например, у женщины декретная сумма превысит максимальный порог, то ее нужно будет ограничить этим порогом.

Стоит отметить, что максимальный порог в 97 500 грн начал действовать с 1 декабря 2021 года (в связи с повышением размера минимальной зарплаты). До 1 декабря максимальный порог составлял 90 000 грн.

2. Страховой стаж женщины менее 6 месяцев:

• минимальный размер пособия в день – 213,53 грн;

• максимальный размер пособия в день – 427,06.

Стандартный алгоритм расчета декретных выплат

Формула расчета декретных выплат выглядит так: среднедневная зарплата (средняя зарплата женщины за один календарный день) × количество дней отпуска.

Среднедневная зарплата определяется следующим образом: общий доход (на который начисляется ЕСВ) за расчетный период (12 месяцев, предшествующих отпуску) / 365 (366) календарных дней.

Пример расчета: заработная плата за 12 месяцев (например, 120 тыс. грн) / 365 календарных дней года х 126 календарных дней отпуска = 41 428,8 грн (сумма пособия по беременности и родам).

Размер среднедневной заработной платы зависит от расчетного периода, а также выплат, начисленных за месяцы этого периода.

Так, при расчете учитываются как оклад, так и премии, доплаты, надбавки (на которые начислен ЕСВ).

При расчете среднего заработка женщины не учитываются: больничные, отпуск за свой счет, отпуск по уходу за ребенком до трех (шести) лет.

Пример расчета, если женщина идет в декретный отпуск с 16 января 2022 года (расчетный период – предыдущие 12 месяцев). Отпусков без сохранения зарплаты и больничных у работницы не было:

Как рассчитать декретные выплаты в 2022 году: примеры

1. Если женщина перед декретом отработала полные 12 календарных месяцев (и, например, получала зарплату 11 тыс. грн):

(11 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 126 календарных дней отпуска = 45 567,12 грн (сумма декретных выплат).

2. Если роды произошли с осложнениями или у женщины родилось двое и более детей, то сумма декретных составит:

(11 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 140 календарных дней отпуска = 50 630,14 грн.

3. Если декретные получает женщина-чернобылец:

(11 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 180 календарных дней отпуска = 65 095,89 грн.

4. Если женщина за последние 12 месяцев имеет страховой стаж менее 6 месяцев, ее среднедневный заработок не должен превышать размера двухкратной минимальной зарплаты (в расчете на день), установленной законом в месяце подачи листка нетрудоспособности.

К примеру, работница была принята на работу 15 июля 2021 года, а в декретный отпуск идет 12 января 2022 года. Расчетным периодом будет 1 августа 2021 года – 31 декабря 2021 года (то есть пять месяцев). Доход женщины в месяц условно составлял 10 000 грн. За пять месяцев – это 50 000 грн. Ни отпусков без сохранения зарплаты, ни больничных у женщины не было.

Среднедневная сумма заработка женщины составит: 50 000 (начисленная зарплата за 5 месяцев) / количество дней за 5 месяцев (31+30+31+30+31) = 326,8 грн.

С 1 декабря минимальная зарплата составляет 6 500 грн. Определяем среднедневную минимальную зарплату. Для этого минимальную зарплату делим на 30,44 (среднемесячное количество календарных дней в году): 6500 / 30,44 = 213,53 грн.

Двухкратный размер минимальной зарплаты в расчете на день составит: 213,53 × 2 = 427,06 грн.

После этого сравниваем среднедневную сумму заработка женщины и двухкратный размер минимальной зарплаты: 326,8 грн < 427,06 грн.

Поскольку среднедневная зарплата женщины (326,8 грн) не превышает показатель двухкратного размера минимальной зарплаты, расчет декретных будет происходить следующим образом: 326,8 грн × 126 календарных дней = 41 176,8 грн (сумма декретных выплат).

Если бы среднедневная зарплата женщины превысила двухкратный размер минимальной зарплаты (427,06 грн), то при расчете декретных уже применялась бы сумма 427,06 грн.

5. Если в расчетный период женщина не отработала ни одного дня или уходит в декрет в первый же день работы – среднедневную зарплату следует рассчитывать, исходя из оклада.

К примеру, оклад составляет 10 000 грн. В таком случае тарифную ставку (оклад) делим на среднемесячное количество календарных дней (30,44): 10 000 / 30,44 = 328,5 грн (среднедневная зарплата).

Для расчета декретных умножаем этот показатель на количество календарных дней декретного отпуска: 328,5 грн × 126 дней = 41 391 грн.

Следует отметить, что декретные выплаты не облагаются НДФЛ (налогом на доходы физических лиц), и с них не взимается военный сбор.

Имеет ли право на помощь неработающая женщина?

Женщины, не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования, также имеют право на получение декретной помощи.

По данным Министерства социальной политики, речь идет о:

• военнослужащих (им предоставляется декретная помощь в размере 100% денежного пособия);

• женщинах, уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения (предусмотрены декретные в размере 100% среднемесячного дохода);

• женщинах, зарегистрированных в центре занятости как безработные (предусмотрена помощь в размере 100% минимального размера пособия по безработице);

• аспирантках, докторантках, студентках и т.д. (будут предоставлены декретные в размере месячной стипендии);

• женщинах, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности (которые не платят ЕСВ); для них предусмотрены декретные в размере 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, в расчете на месяц;

• неработающих женщинах.

Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

В 2022 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составит: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Следовательно, размер декретных для неработающих женщин будет составлять в месячном размере: с 1 января – 620,25 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.

Помощь при рождении ребенка

Как известно, в Украине также выплачивают помощь при рождении ребенка.

Ее общий размер составляет 41 280 грн. Единовременная выплата производится в сумме 10 320 грн.

Оставшаяся помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн/месяц).

Следует отметить, что еще в мае 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект № 5585 об увеличении размера помощи при рождении ребенка с 2022 года до 50 000 грн.

Однако этот документ еще не был рассмотрен в Верховной Раде.