Запуск автосообщения через Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве перенесли на 2022 год. Сроки изменились, в частности, из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом сегодня рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь о работе городских властей за год.

Он отметил, что открытие моста для автомобильного движения планировалось уже к концу этого года. Однако сроки сдвинули.

– Мы планировали, обещали открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства отразился кризис, вызванный коронавирусом. Были задержки с материалами из-за локдаунов, люди болели, — подчеркнул Кличко.

Задержку с открытием моста он объяснил также “менеджерским фактором”. Кличко напомнил, что уволил своего профильного заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по строительству мостового перехода.

Мэр столицы уточнил, что работы на объекте сейчас продолжаются.

– В общей сложности протяженность мостового перехода – 10 километров. И на 90% он готов, – отметил Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в проект строительства внесены изменения, согласно которым хотят построить дополнительный съезд для транспорта на жилой массив Троещина.

Кличко заверил, что Подольско-Воскресенский мост важен для Киева, а потому его достроят.

Подольско-Воскресенский мост строят в Киеве через реки Днепр и Десенка. Он должен соединить Подол с левобережными районами столицы (Воскресенка, Радужный массив).

Мост является составной частью строительства метро на жилой массив Троещина. Так, Подольско-Воскресенский мостовой переход будет соединять линию метро между двумя берегами города.

Подольско-Воскресенский мост начали строить в Киеве еще в 1993 году. Работы то возобновлялись, то снова приостанавливались из-за нехватки средств.

В феврале 2021 года в Укравтодоре заявили о готовности достроить Подольско-Воскресенский мост за полтора года. Для этого учреждение просило КГГА передать недостроенный объект на его баланс. Сейчас мост находится на балансе властей Киева.

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Фото: КГГА