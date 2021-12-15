25 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022 года в Украине являются выходными. В эти дни большинство отделений Укрпочты также не будут работать.

Предоставлять услуги будут только отдельные дежурные отделения и курьерские участки.

В настоящее время пока отсутствует информация об особенностях работы в выходные дни 27 декабря 2021 года (является выходным из-за того, что Рождество 25 декабря выпадает на субботу) и 3 января 2022 года (является выходным из-за того, что Новый год 1 января выпадает на субботу), предпраздничные дни 31 декабря 2021 года, а также 6 января 2022 года.

Предварительно 24 декабря 2021 года отделения Укрпочты должны работать по обычному графику.

Факты ICTV обратились к национальному оператору почтовой связи, чтобы выяснить, как будут работать дежурные отделения в самых больших городах Украины в праздничные дни.

25 декабря 2021 года

Киев

Отделение №1 (ул. Крещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Отделение №2 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 10.00 – 18.00,

участок курьерской доставки (проспект Воздухофлотский, 75) ,

участок курьерской доставки (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4).

Харьков

Отделение №1 (ул. Молочная, 6): 09.00 – 16.00,

Отделение №158 (Привокзальный майдан, 2): 08.00 – 18.00,

Отделение №89 (проспект Александровский, 113): 10.00 – 16.00,

Отделение №98 (ул. Холодногорская, 7): 10.00 – 16.00,

Отделение №61124 (проспект Гагарина, 173в): 09.00 – 15.00,

Отделение №61140 (проспект Гагарина, 72): 09.00-15.00,

Отделение №61144 (ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26): 10.00 – 15.00,

Отделение №61145 (ул. Новгородская, 2): 10.00 – 16.00,

Отделение №61172 (ул. Сергея Грицевца, 29): 10.00 – 16.00,

Отделение №61204 (проспект Людвига Свободы, 48б): 10.00 – 16.00,

участок курьерской доставки №61052 (Привокзальный майдан, 2): 08.00 – 19.00.

Песочин

Отделение №924 (площадь Юрия Кононенко, 1): 8.30 – 14.00.

Днепр

Центральное почтовое отделение (проспект Дмитрия Яворницкого, 62): 10.00 – 16.00,

участок курьерской доставки.

Кривой Рог

Отделение №50000 (проспект Почтовый, 26): 10.00 – 16.00.

Одесса

Отделение №1 (ул. Садовая, 10): 10.00 – 15.00,

Отделение №69 (ул. Героев обороны Одессы, 60): 10.00 – 15.00,

Отделение №120 (ул. Базовая, 11, Промтоварный рынок 7-й км): 10.00 – 15.00,

участок курьерской доставки №65501 (ул. Среднефонтанская, 26).

Измаил

Отделение №68604 (проспект Мира, 19): 10.00 – 15.00,

Львов

Почтамт (ул. Словацкого, 1): 09.00 – 15.00,

участок курьерской доставки (площадь Дворцовая, 1): 09.00 – 16.00.

1 января 2022 года

Киев

Отделение №1 (ул. Крещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Отделение №2 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 10.00 – 18.00,

участок курьерской доставки (проспект Воздухофлотский, 75): 09.00 – 19.00,

участок курьерской доставки (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харьков

Отделение №1 (ул. Молочная, 6): 10.00 – 15.00,

Отделение №158 (Привокзальный майдан, 2): 10.00 – 18.00.

Днепр

Центральное почтовое отделение (проспект Дмитрия Яворницкого, 62): 10.00 – 16.00,

участок курьерской доставки.

Кривой Рог

Отделение №50000 (проспект Почтовый, 26): 10.00 – 16.00.

Одесса

Отделение №1 (ул. Садовая, 10): 10.00 – 15.00,

Отделение №69 (ул. Героев обороны Одессы, 60): 10.00 – 15.00,

Отделение №120 (ул. Базовая, 11, Промтоварный рынок 7-й км): 10.00 – 15.00,

участок курьерской доставки №65501 (ул. Среднефонтанская, 26): 10.00-15.00.

Измаил

Отделение №68604 (проспект Мира, 19): 10.00 – 19.00.

Львов

В городе и области 1 января 2022 года дежурные и курьерские отделения не будут работать.

7 января 2022 года

Киев

Отделение №1 (ул. Крещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Отделение №2 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 10.00 – 18.00,

участок курьерской доставки (проспект Воздухофлотский, 75): 09.00 – 19.00,

участок курьерской доставки (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харьков

Отделение №1 (ул. Молочная, 6): 10.00 – 15.00,

Отделение №158 (Привокзальный майдан, 2): 10.00 – 18.00,

участок курьерской доставки №61052 (Привокзальный майдан, 2): 08.00 – 19.00.

Днепр

Центральное почтовое отделение (проспект Дмитрия Яворницкого, 62): 10.00 – 16.00.

Кривой Рог

Отделение №50000 (проспект Почтовый, 26): 10.00 – 16.00.

Одесса

Отделение №1 (ул. Садовая, 10): 10.00 – 15.00,

Отделение №69 (ул. Героев обороны Одессы, 60): 10.00 – 15.00,

Отделение №120 (ул. Базовая, 11, Промтоварный рынок 7-й км): 10.00 – 15.00,

участок курьерской доставки №65501 (ул. Среднефонтанская, 26): 10.00-15.00.

Измаил

Отделение №68604 (проспект Мира, 19): 10.00 – 15.00,

Львов

Почтамт (ул. Словацкого, 1): 09.00-15.00.

Более подробную информацию о работе интересующего вас отделения можно выяснить на сайте Укрпочты в разделе Отделения (указав название города или индекс) или в контакт-центре по номеру 0-800-300-545.

Фото: Укрпочта