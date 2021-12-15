В среду, 15 декабря, Кабинет Министров отменил существовавшие ранее ограничения по количеству детей, за которыми может ухаживать муниципальная няня.

О том, как получить деньги за муниципальную няню в 2022-м, а также – сколько именно выплат положено, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько денег можно будет получить за муниципальную няню в 2022 году

Услугу по предоставлению ухода за ребенком в возрасте до трех лет под названием муниципальная няня ввели с 1 января 2019 года.

Согласно утвержденному Кабмином порядку, родители, у которых есть дети в возрасте до трех лет, имеют право официально нанять для себя няню, а государство ежемесячно компенсирует выплаты за ее работу.

Право на возмещение стоимости муниципальной няни имеют, в частности, граждане Украины, а также иностранцы без гражданства, являющиеся родителями (усыновителями) или опекунами ребенка до трех лет.

Кроме того, они должны на законных основаниях проживать на украинской территории.

Компенсация услуг няни – фиксированная и соответствует прожиточному минимуму на детей до шести лет, установленному на 1 января того года, в котором они будут использованы.

По состоянию на 2022 год в государственном бюджете это 2100 грн.

В то же время правительство сообщает, что услугу няни в 2022 году будут предоставлять только тем группам населения, которые нуждаются в помощи в уходе за детьми больше всего.

Как уточняется, речь идет о:

семьях с ребенком до трех лет с инвалидностью;

семьях с малышом до трех лет, имеющим тяжелые заболевания – речь о тяжелых перинатальных поражениях нервной системы, тяжелых врожденных пороках развития, редких орфанных заболеваниях, онкологических, онкогематологических заболеваниях, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах, сахарном диабете I типа (инсулинозависимый), острых или хронических заболеваниях почек IV степени;

семьях с ребенком до трех лет, получившим тяжелую травму, которому необходима трансплантация органа, паллиативная помощь (при не установленной инвалидности);

семьях, в которых двое и более детей, которым до трех лет;

семьях с ребенком до трех лет, где один из родителей или опекунов – лицо с инвалидностью I или II группы.

– Благодаря таким изменениям услуга муниципальная няня будет предоставляться фактически и в полном объеме, а государственные средства будут справедливо направлены именно на те группы населения, которые больше нуждаются в помощи для ухода за детьми, – сказано в сообщении.

Кабмин не менял размер выплат на детей с инвалидностью или тех, у кого есть тяжелое заболевание. Согласно прежним нормам, выплаты семьям с такими детьми положены в размере двух прожиточных минимумов на детей до шести лет.

Если рассчитывать по госбюджету за 2022 год, это будет 4200 грн.

Как получить деньги за муниципальную няню

Такую компенсацию выдают в случае занятости каждого родителя и опекуна ребенка, исключая тех, кто занимается уходом за ребенком с инвалидностью или больным тяжелыми заболеваниями.

Также исключением станут родители и опекуны, у которых родилось одновременно трое и больше детей.

Для получения компенсации необходимо заключить договор с муниципальной няней.

В нем следует указать:

название услуги;

ее объем и указание конкретных мер, которые предоставит няня;

данные о детях, за которыми будет осуществляться уход;

данные об осуществляющем уход за детьми лице;

срок и условия предоставления услуг;

цена и периодичность оплат;

ответственность и местонахождение сторон договора.

После подписания договора в течение месяца родители ребенка смогут подать письменное (в бумажном виде) или электронное заявление (в частности, через приложение Дія или сайт местного структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения).

Так, необходимо будет подать:

заявление о перечислении средств для компенсации услуги (указав счет в банке);

копию заключенного с няней договора;

данные, которые подтвердят расходы на оплату муниципальной няни (подойдут чек, выписка с банковского счета или расчетная квитанция) за месяц, в котором подавалось заявление (в электронной форме надо указать сведения, которые подтвердят такие расходы);

документы, которые подтвердят наличие у ребенка тяжелого заболевания или инвалидности.

Эти заявления и документы примут уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностные лица центра предоставления административных услуг.

Они, в свою очередь, в течение трех рабочих дней с даты поступления данных отдадут их соответствующему местному структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.

Сколько времени займет рассмотрение заявления

Решение о назначении компенсации услуг муниципальной няни принимают в течение 10 рабочих дней после поступления всех документов в структурные подразделения по соцзащите. Еще три дня уйдет на то, чтобы это решение направили заявителю.

Деньги переведут на счет заявителя в безналичной форме до 10-го числа месяца, следующего за тем, когда были предоставлены подтверждающие расходы на услуги няни документы.