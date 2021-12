Не останавливаемся: результаты экоинициатив от Zero Waste School в Никопольской школе

Во многих городах и селах Украины инициаторами чистой среды стали школы, которые присоединились к проекту Zero Waste School, начатому Klitschko Foundation при поддержке Фонда Coca-Cola.

В рамках этого экологического проекта команды, состоящие из школьников и учителей, учатся налаживать раздельный сбор отходов, применять возможности их переработки, зарабатывать на собранном вторсырье и делать свои общины свободными от мусора.

Ранее проект проходил офлайн. На него съезжались представители избранных на конкурсной основе школ, но теперь обучение проходит в диджитал-формате из-за требований карантина.

После окончания обучения проекты остаются на контакте с Zero Waste School, делятся своими кейсами, получают консультации и работают как крупное всеукраинское экологическое сообщество. Более того, в рамках проекта школы могут получить полезные девайсы, которые помогают вывести сбор мусора в школах на новый уровень.

В Никопольской ООШ первые шаги в экологическом направлении делали давно, однако значительным толчком стал проект по физической культуре от Klitschko Foundation. Как это произошло? Об этом Фактам ICTV рассказала учительница математики Никопольской ООШ Ирина Бондаренко.

— Я серфила в интернете и увидела рекламу Klitschko Foundation по другому проекту, он касался спортивной тематики. Я учитель математики, но мой муж преподает физическую культуру. И я записала его на этот проект. Он выиграл и уехал в 2019 году в Киев на двухдневную учебу. Тогда я заинтересовалась именно программами Klitschko Foundation, в частности Zero Waste School, — рассказала учительница.

По ее словам, до проекта в школе они собирали макулатуру, пластиковые бутылки. Однако в заведении не хватало средств на необходимое оборудование для сортировки мусора.

— Однако мы все равно не останавливались. С 2018 года централизованно собирали макулатуру. К примеру, объявляем акцию, все сносят макулатуру, а потом приезжает автомобиль одного из местных предпринимателей и забирает ее, — рассказала Ирина.

После того как муж Ирины Бондаренко вернулся из Киева восторженным, она решила, что хочет участвовать в Zero Waste School.

— Когда мы попали в проект, то поняли: то, что делали, это мелочи. Мы участвовали в 2020 году во время карантина в онлайн-формате, однако ни разу не пропустили лекции, — отметила учительница.

Ирина добавила, что затем участники от ее школы в Zero Waste School – она, еще одна учительница и двое учеников – начали собираться онлайн и обсуждать, как лучше реализовать экоинициативы.

После Zero Waste School Никопольская школа приняла участие в чешском проекте. В рамках него она демонстрировала результаты собственной инициативы Мы вместе – мусор отдельно, функционирующей по сей день.

— Среди четырех никопольских школ наша набрала самый высокий балл. Мы проводили не только сбор твердого мусора, но и шили экоссумки. Мы их поначалу просто раздавали. Затем выбрали лучшие и выставили на аукцион. В результате собрали средства и передали их на нужды приюта для животных, – рассказала учительница.

Также в школе проводили выставку рисунков на экотематику. Дети, проходившие обучение Zero Waste School, затем передавали эти знания другим школьникам.

Сейчас школа мечтает завести калифорнийских червей. Казалось бы, при чем здесь экология? Однако на территории заведения около 400 деревьев, которые ежегодно сбрасывают листву, а черви могли бы перерабатывать их на гумус. Для аграриев это – ценное удобрение, килограмм которого может стоить 50 грн.

В рамках проектов школа получала средства, которые сразу пускала на экологические инициативы. В частности, им удалось приобрести разные контейнеры, пробковые доски для информации по сортировке мусора, флипчарт, тематические игры.

— Также от Klitschko Foundation мы получили пресс для пластика и макулатуры. За один раз можно спрессовать до 30 кг пластика. Детям очень нравится, они в очередь становятся за этим, – отметила Ирина Бондаренко.

По словам учительницы, все средства уходят на благотворительность. Школа поддерживает приют для животных, фонд Дети Никополя, занимающийся помощью больным детям.

Также средств хватает, чтобы приобрести в школу определенную канцелярию, призы для проводимых на праздники конкурсов.

Ирина Бондаренко утверждает, что детей несложно привлечь к экодеятельности, потому что они прекрасно понимают, зачем это.

Учительница отметила, что дети заинтересованы делать свое пространство чистым. Однако пока все упирается в законодательство, которое в Украине далеко от идеала. В Верховной Раде пылью покрываются ряд законопроектов. Речь идет о №4167, который призван дать толчок модернизации предприятий ради уменьшения выбросов в атмосферу. Также существует законопроект №3091. Он вводит контроль за производствами, которые должны не только производить, например, пластиковые бутылки, но и заниматься значительной частью их переработки.

Поэтому, несмотря на определенное безразличие властей, экоинициативы живут в городе, а среди школьников воспитывается новое поколение, которое с полным пониманием поддерживает экологический путь общества.

Zero Waste School 2021

25 листопада 2021 року стартував новий курс Zero Waste School. Нині школярі та вчителі мають змогу подати свої заявки, щоб взяти участь у новому циклі навчання із сортування та перероблення сміття. Учасники Zero Waste School 2021 матимуть змогу пройти навчання на проекті, що покликаний запровадити культуру сортування відходів у школах та громадах і популяризувати екодружний спосіб життя. Також спікери розкажуть, як скласти план власного екопроекту. В межах принципів Zero Waste School учнів та вчителів навчать залучати фінансування та багато іншого.

Загалом проект у 2021 році триватиме з 25 листопада до 26 грудня.