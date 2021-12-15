Со среды, 15 декабря, при въезде в Польшу граждане Украины должны предоставлять негативный тест на Covid-19. Новое требование касается и тех украинцев, которые получили прививку от коронавируса.

Как проинформировали в Консульской службе Украины, с 15 декабря в Польше вступили в силу новые правила пересечения границы для граждан, прибывающих из-за пределов Евросоюза. Речь идет и об Украине.

Теперь для въезда в Польшу, кроме сертификата о Covid-вакцинации, нужно предоставить результаты негативного теста на коронавирус (SARS-CoV-2) на английском или польском языках.

Тест должен быть сделан не раньше, чем за 24 часа до пересечения польской границы. Требование относительно теста касается даже полностью вакцинированных от Covid-19 граждан.

При отсутствии результата теста нужно будет пройти обязательный карантин.

Предоставлять результаты теста не нужно:

• ученикам, обучающимся в Польше или соседней стране;

• опекунам, сопровождающим таких детей;

• детям, посещающим детсады в Польше и соседних государствах в сопровождении опекунов.

Важно, что даже наличие Covid-теста не освобождает невакцинированных лиц от прохождения 14-дневного карантина в Польше. Кроме того, карантин должны будут пройти те, кто был привит не разрешенными на территории Евросоюза вакцинами.

Новые ограничения будут действовать в Польше до 31 января 2022 года.

Кому нужно проходить 14-дневный карантин в Польше

С 1 декабря на территории Польши действуют новые правила для путешественников, прибывающих не из Евросоюза или стран Шенгенской зоны. Так, независимо от того, каким транспортом прибывают путешественники (коллективным, индивидуальным или пешком), они должны пройти 14-дневный карантин.

Требование по прохождению карантина не касается:

• Лиц, которые получили полный курс Covid-вакцинации, и прошло 14 дней с момента введения последней дозы препарата (считая со дня, следующего за днем прививки). Факт вакцинации должен быть подтвержден цифровым Covid-сертификатом или другим документом на польском или английском языках. Речь идет о прививках вакцинами, разрешенными в ЕС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson).

• Детей до 12 лет, путешествующих под опекой взрослых, вакцинированных от коронавируса.

• Лиц, которые были заражены коронавирусом и выздоровели не раньше, чем за 6 месяцев до дня пересечения польской границы. Такие лица должны предоставить документ в подтверждение факта заболевания.

Путешественники, которые проходят карантин в Польше, не раньше, чем на восьмой день (считая со следующего дня после пересечения границы) могут пройти тест на коронавирус. В случае отрицательного результата, они будут освобождены от карантина.

Следует отметить, что Украина планирует присоединиться к глобальной сети сертификатов о вакцинации от коронавируса. Документ будут принимать более чем в 80 странах мира.

Источник: Консульская служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, ГПСУ