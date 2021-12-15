По состоянию на среду, 15 декабря, уже более 500 тыс. украинцев, вакцинированных от Covid-19, подали заявки на получение 1 тысячи гривен в рамках президентской программы єПідтримка.

Об этом рассказал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что с понедельника, 13 ноября, стартовало тестирование программы єПідтримка. В течение нескольких дней банки открыли уже более 1,7 млн виртуальных карточек, на которые будут начисляться средства для вакцинированных граждан.

– За первые двое суток работы пилотного проекта для тестировщиков оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт, – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что уже с воскресенья, 19 декабря, каждый украинец, вакцинировавшийся от коронавируса, сможет начать тратить полученные средства (1 тыс. грн).

Что известно о программе выплат Covid-тысячи

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы по выплате вакцинированным от коронавируса украинцам по 1 тыс. грн. Речь идет о вакцинации обеими дозами. Эти средства можно будет использовать на абонемент в спортзал, фитнес-клуб, на посещение кинотеатров, театров, музеев, покупку книг и т.д.

Кабмин назвал программу єПідтримка. Она полноценно стартует с 19 декабря. А пилотный проект в приложении Дія запустили в понедельник, 13 декабря.

Под действие программы попадут все, кто получил две прививки от коронавируса как до, так и после 19 декабря.

В то же время украинцам в возрасте 60+ лет с января 2022 года обещают предоставить возможность потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.