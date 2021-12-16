Благотворительная платформа dobro.ua запустила чат-бот в Viber, вклад в котором позволит каждому украинцу стать частью работы команды.

Чат-бот от благотворительной платформы dobro.ua – удобный помощник для добрых дел. Это инновационный и современный инструмент, который позволяет безопасно и в несколько щелчков делать добрые дела.

Вся информация о банковских данных благотворителя в чате — конфиденциальна и недоступна никому. Сделать хорошее дело можно с помощью Apple Pay, Google Pay или банковской карты, что не занимает больше времени, чем любая покупка в интернете.

Благотворительный взнос может быть любого размера – это и 50, 100, 200, 500 грн или любая комфортная сумма.

Также можно сделать ваш вклад регулярным, что позволит нам не беспокоиться о будущем и в дальнейшем предоставлять эффективный инструмент помощи лучшим благотворительным проектам. Чат-бот будет доступен в Viber.

Помощь от благотворителей будет засчитываться на счет платформы dobro.ua для обеспечения бесперебойной работы фонда.

Это возможность спасти жизнь детей и взрослых, помочь пожилым людям, сиротам, животным, стать частью образовательного и культурного проекта. При этом помогая 100 лучшим благотворительным фондам страны и вместе с dobro.ua финансировать проверенные благотворительные проекты.

Задача dobro.ua — создавать вокруг себя комьюнити социально проактивных людей, желающих менять страну и становиться причастными к важным изменениям. Поддержка платформы с помощью чат-бота поможет каждому благотворителю стать частью команды.

В чате-боте от dobro.ua вы не увидите спама, а станете свидетелями только хороших новостей.

Если вы хотите стать творцом перемен и помогать наибольшему благотворительному сообществу в дальнейшем эффективно и профессионально делать добрые дела, то чат-бот пригодится.