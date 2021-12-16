Электронные сигареты приравняли к обычным: Рада приняла антитабачный закон

Народные депутаты 317 голосами приняли законопроект №4358 о здравоохранении населения от вредного влияния табака, которым запрещается реклама и продажа до 21-летнего возраста электронных сигарет, а также табака и его заменителей.

Народный депутат Ольга Стефанишина, комментируя принятие закона, подчеркнула, что фактически электронные сигареты приравняли к обычным и их нельзя будет курить в общественных помещениях.

По ее словам, на упаковке от электронных сигарет должно быть предупреждение о вреде для здоровья площадью 30%, а на обычных сигаретах – увеличение этой площади с 50% до 65%.

Кроме того, вернули норму относительно запрета табачных изделий со вкусами и ароматами, поскольку 80% подростков начинают курить именно ароматизированные электронные сигареты.

Штраф за продажу табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним составит 1 020 грн, за повторное нарушение в течение года – 10,2 тыс. грн.