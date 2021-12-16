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Факты / Украина / Общество

Команда Луганськгаз посетила крупнейшую конференцию по энергетике Еnlit Europe

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Команда Луганськгаз посетила крупнейшую конференцию по энергетике Еnlit Europe

Представители украинской компании Луганськгаз посетили одну из крупнейших в мире конференций, посвященных инновациям и новым технологиям в энергетике — Enlit Europe.

Об этом сообщил глава Наблюдательного совета компании Луганськгаз Эдуард Швидкий.

— Мы детально ознакомились с разработками наших международных коллег. В условиях борьбы за экологичность и сохранение нашей планеты, многие идеи обладают повышенной актуальность.

Мы наметили для себя ряд проектов, которые сейчас на стадии технико-экономического обоснования в рамках нашей стратегии развития. На данном этапе наша основная цель проанализировать существующие предложения, оценить их эффективность и рассчитать их потенциальную рентабельность для украинских предприятий, – отметил Швидкий.

По его словам, участие в подобном форуме обеспечит возможность ближе познакомиться с актуальными трендами в индустрии и глубже проанализировать те инновации, которые сейчас существуют на рынке.

— Еnlit Europe – это большое комьюнити компаний и экспертов в энергетической сфере, цель которого обмен опытом и поиск совместных решений, способных обеспечить прогресс и устойчивое развитие для отрасли.

Поэтому для нас, как для крупной украинской компании, участие в подобных мероприятиях – возможность глубже ознакомится с мировыми трендами в энергетике и системно оценить необходимость и возможность внедрения ряда технологий в наше производство, – отметил глава Наблюдательного совета.

Напомним, что компания Луганскгаз – это оператор газораспределительной системы, которая занимается транспортировкой и распределением газа на подконтрольных территориях Луганской области.

Форум Еnlit Europe состоялся в декабре 2021 году, в Милане. На мероприятии приняли участие более 500 спикеров и 1000 участников, в том числе и из Украины.

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