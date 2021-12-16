Команда Луганськгаз посетила крупнейшую конференцию по энергетике Еnlit Europe

Представители украинской компании Луганськгаз посетили одну из крупнейших в мире конференций, посвященных инновациям и новым технологиям в энергетике — Enlit Europe.

Об этом сообщил глава Наблюдательного совета компании Луганськгаз Эдуард Швидкий.

— Мы детально ознакомились с разработками наших международных коллег. В условиях борьбы за экологичность и сохранение нашей планеты, многие идеи обладают повышенной актуальность. Мы наметили для себя ряд проектов, которые сейчас на стадии технико-экономического обоснования в рамках нашей стратегии развития. На данном этапе наша основная цель проанализировать существующие предложения, оценить их эффективность и рассчитать их потенциальную рентабельность для украинских предприятий, – отметил Швидкий.

По его словам, участие в подобном форуме обеспечит возможность ближе познакомиться с актуальными трендами в индустрии и глубже проанализировать те инновации, которые сейчас существуют на рынке.

— Еnlit Europe – это большое комьюнити компаний и экспертов в энергетической сфере, цель которого обмен опытом и поиск совместных решений, способных обеспечить прогресс и устойчивое развитие для отрасли. Поэтому для нас, как для крупной украинской компании, участие в подобных мероприятиях – возможность глубже ознакомится с мировыми трендами в энергетике и системно оценить необходимость и возможность внедрения ряда технологий в наше производство, – отметил глава Наблюдательного совета.

Напомним, что компания Луганскгаз – это оператор газораспределительной системы, которая занимается транспортировкой и распределением газа на подконтрольных территориях Луганской области.

Форум Еnlit Europe состоялся в декабре 2021 году, в Милане. На мероприятии приняли участие более 500 спикеров и 1000 участников, в том числе и из Украины.