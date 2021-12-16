Крымскотатарский орнамент Орьнек и сведения о нем были официально внесены во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

Соответствующее решение было принято на 16-й сессии во время заседания межправительственной комиссии в Париже.

– Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне, – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

А еще он поблагодарил бывшего министра культуры Евгения Нищука за начало этой инициативы.



Президент Владимир Зеленский поздравил крымскотатарский народ и всех украинцев с этим событием.

– Это достойное признание самобытности киримлы и красоты культурной мозаики Украины, – написал президент на своей странице в Twitter.

Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. @UNESCO внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Напомним, что в 2018 году Минкультуры Украины внесло крымскотатарский орнамент Орьнек в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

15 июля 2020 этот орнамент крымскотатарского народа занесли в предыдущий список наследия ЮНЕСКО. Голосование за включение орнамента в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО планировалось на осень 2021 года.

Орнамент Орьнек представляет собой композицию элементов растительных и геометрических форм. Основные цвета – оттенки розового, зеленого, желтого и синего.

Таким орнаментом декорировали национальную одежду, обувь, головные уборы, ковры, посуду и т.д.

Ранее сообщалось, что город Киев попал в пятерку самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Telegram-канал министра Александра Ткаченко