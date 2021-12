Небольшая община способна на большие экосвершения: история Смордвовской школы от ZWS

Во многих городах и селах Украины инициаторами чистой среды стали школы, которые присоединились к проекту Zero Waste School, начатому Klitschko Foundation при поддержке Фонда Coca-Cola.

В рамках этого экологического проекта команды, состоящие из школьников и учителей, учатся налаживать раздельный сбор отходов, применять возможности их переработки, зарабатывать на собранном вторсырье и делать свои общины свободными от мусора.

Ранее проект проходил офлайн. На него съезжались представители избранных на конкурсной основе школ, но теперь обучение проходит в диджитал-формате из-за требований карантина.

После окончания обучения проекты остаются на контакте с Zero Waste School, делятся своими кейсами, получают консультации и работают как крупное всеукраинское экологическое сообщество. Более того, в рамках проекта школы могут получить полезные девайсы, которые помогают вывести сбор мусора на новый уровень.

В селе Смордва в Ровенской области доказывают, что небольшие общины хотят и могут менять экологию. Фактам ICTV учитель Смордвовской ООШ Вадим Розум рассказал, с чего начинался их экопуть, а также — какая в этом роль местных властей.

До проекта Zero Waste School дети из Смордвы участвовали только в уборке, например двора школы.

Серьезно к экологии отнесся Вадим Розум, зарегистрировавшийся в проекте Zero Waste School. Обучение учитель проходил онлайн через карантин. По его словам, ему понравились тренеры, потому что они активно взаимодействовали с участниками и круто объясняли материал.

В рамках Zero Waste School его школа получила пресс для пластика. По словам учителя, в заведении есть контейнеры для сортировки мусора.

— Сельский председатель после Zero Waste School пошел нам навстречу и помог закупить контейнеры. Также он обещал помочь оборудовать место для пресса, — отметил Вадим Розум.

В конце концов, Смордвовская ООШ стала второй школой общины, которая попала в проект Zero Waste School.

По словам Вадима, с самого начала школа решила окультурить местный пруд, чтобы люди, занимающиеся там рыбалкой или просто отдыхающие, имели место, куда выбросить мусор.

В целом председатель сельсовета сам помогал учащимся окультуривать пруд, выделил трактор, горючее. Поэтому инициатива была успешной.

После Zero Waste School школа начала активно внедрять экоинициативы, и хорошая карма не заставила себя ждать.

– Один контейнер мы самостоятельно заказывали за 1,3 тыс. грн. А потом наша община выиграла экопроект, и нам от государства пришел один контейнер-сетка и большой мусорный бак. Поэтому здесь нам повезло, — отметил Розум.

Однако если у школы все хорошо со сбором и сортировкой, то есть проблема, куда все это девать.

— У нас было помещение, где можно хранить отсортированный мусор, однако потом его забрали, чтобы сделать там детский сад. Поэтому сейчас помещения нет, – отметил учитель.

Вадим убежден, что экология должна быть образом жизни, то есть это то, чем следует заниматься постоянно. В частности, детям об этом тоже следует напоминать, проводить с ними систематическую работу. Также учитель отметил, что школьникам лучше всего показывать наглядно, чтобы они могли почувствовать эту проблему.

Вадим Розум добавил, что можно показывать даже видео, где кучи мусора плавают по океану, как из-за пластика страдают морские жители. Однако лучше, чтобы дети из собственного опыта узнали, какие последствия приносит обычное безразличие к экологии.

– Например, можно повести в лес, где кучи мусора, и сказать: – Смотрите, раньше мы здесь грибы собирали, а теперь тут свалка. Здесь такие кучи мусора, а это вы еще маленькие. Представьте, что тут будет делаться, когда вы приведете сюда своих детей, — отметил учитель.

По его словам, как-то запугивать детей в наше время нет смысла, потому что они и так многое видят. Поэтому лучше сосредоточиться на понимании проблемы и мировосприятии.

Вадим Розум уверен, что современное поколение может изменить мир, сложнее убедить старших в том, что экологичность – это важно. Однако сейчас главная задача – правильно воспитать это самое поколение.

Экоактивисты до сих пор не могут развернуть свою деятельность по полной, потому что мешают законодательные пробелы. В частности, речь идет о законопроекте №3091. Он должен регламентировать работу предприятий в сфере экологии. Однако пока парламентарии занимаются другими законами, а некоторые представители бизнеса выступают против него, мол проект закона стоит доработать. Поэтому остается только надеяться, что законопроект №3091 пройдет и второе чтение.

Zero Waste School 2021

25 ноября 2021 года стартовал новый курс Zero Waste School. Сейчас у школьников и учителей есть возможность подать свои заявки, чтобы принять участие в новом цикле обучения по сортировке и переработке мусора. Участники Zero Waste School 2021 смогут пройти обучение на проекте, который призван внедрить культуру сортировки отходов в школах и общинах и популяризировать екодружный образ жизни. Также спикеры расскажут, как составить план собственного экопроекта. В рамках принципов Zero Waste School учеников и учителей научат привлекать финансирование и многое другое.