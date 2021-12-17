В пятницу народные депутаты поддержали проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах. За соответствующее решение проголосовал 281 парламентарий.
В постановлении перечислены годовщины важнейших, по мнению авторов документа, событий в общественно-политической жизни Украины. Также туда внесли юбилеи выдающихся деятелей.
В постановлении прописаны рекомендации Кабинета Министров создать оргкомитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.
К тому же Госкомтелерадио рекомендовано создавать тематические теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев.
В 2022 году предлагают отметить следующие памятные события:
- 1025 лет народного самоуправления в Украине – первого летописного упоминания о проведении веча в Киевской Руси;
- 80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии;
- 30 лет со дня утверждения Верховной Радой государственного гимна Украины/государственного флага/малого государственного герба Украины;
- 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка;
- 75-ю годовщину проведения польскими коммунистическими властями этнической операции Висла — принудительной депортации украинцев из украинских земель Лемковщины;
- 75-ю годовщину с начала проведения советскими карательно-репрессивными органами операции Запад — массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь;
- 50-я годовщина с начала “большого погрома” — операции КГБ Блок против украинских диссидентов;
- 450 лет со дня основания реестрового казачества.
Кроме того, в постановлении много дат основания различных населенных пунктов, например: Нежин, Черкассы, Сколе, Бучач, Рахов. Предоставление городам магдебургского права, учреждение университетов.
В 2023 году:
- 375 лет с начала восстания казаков в Запорожье, начала освободительной войны, избрания гетманом Богдана Хмельницкого;
- 375 лет со времени заключения Бахчисарайского договора между Гетманской Украиной (гетманом Богданом Хмельницким) и Крымским ханством (Крымским ханом Ислямом Гераем III) о военно-политическом союзе (март 1648);
- 225 лет с момента издания Энеиды Ивана Котляревского;
- 175 лет со дня основания во Львове Главного Русского Совета;
- 100 лет с начала так называемой украинизации (1923 год);
- 50 лет фильма В бой идут одни “старики” (1973 год);
- 450 лет со времени основания во Львове Иваном Федоровым типографии;
- 100 лет с момента восстания в Лукьяновской тюрьме;
- 1040 лет от рождения киевского князя Ярослава Мудрого (983-1054);
- 970 лет от рождения киевского князя Владимира Мономаха (1053-1125);
- 90-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов в Украине;
- 75 лет со дня принятия Генеральной ассамблеей ООН Конвенции о геноциде (09.12.1948).
В постановлении предлагается Укрпочте и Национальному банку изготовить почтовые марки и юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев.
С полным перечнем дат можно ознакомиться по ссылке.