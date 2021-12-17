В пятницу народные депутаты поддержали проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах. За соответствующее решение проголосовал 281 парламентарий.

В постановлении перечислены годовщины важнейших, по мнению авторов документа, событий в общественно-политической жизни Украины. Также туда внесли юбилеи выдающихся деятелей.

В постановлении прописаны рекомендации Кабинета Министров создать оргкомитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.

К тому же Госкомтелерадио рекомендовано создавать тематические теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев.

В 2022 году предлагают отметить следующие памятные события:

1025 лет народного самоуправления в Украине – первого летописного упоминания о проведении веча в Киевской Руси;

80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии;

30 лет со дня утверждения Верховной Радой государственного гимна Украины/государственного флага/малого государственного герба Украины;

25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка;

75-ю годовщину проведения польскими коммунистическими властями этнической операции Висла — принудительной депортации украинцев из украинских земель Лемковщины;

75-ю годовщину с начала проведения советскими карательно-репрессивными органами операции Запад — массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь;

50-я годовщина с начала “большого погрома” — операции КГБ Блок против украинских диссидентов;

450 лет со дня основания реестрового казачества.

Кроме того, в постановлении много дат основания различных населенных пунктов, например: Нежин, Черкассы, Сколе, Бучач, Рахов. Предоставление городам магдебургского права, учреждение университетов.

В 2023 году:

375 лет с начала восстания казаков в Запорожье, начала освободительной войны, избрания гетманом Богдана Хмельницкого;

375 лет со времени заключения Бахчисарайского договора между Гетманской Украиной (гетманом Богданом Хмельницким) и Крымским ханством (Крымским ханом Ислямом Гераем III) о военно-политическом союзе (март 1648);

225 лет с момента издания Энеиды Ивана Котляревского;

175 лет со дня основания во Львове Главного Русского Совета;

100 лет с начала так называемой украинизации (1923 год);

50 лет фильма В бой идут одни “старики” (1973 год);

450 лет со времени основания во Львове Иваном Федоровым типографии;

100 лет с момента восстания в Лукьяновской тюрьме;

1040 лет от рождения киевского князя Ярослава Мудрого (983-1054);

970 лет от рождения киевского князя Владимира Мономаха (1053-1125);

90-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов в Украине;

75 лет со дня принятия Генеральной ассамблеей ООН Конвенции о геноциде (09.12.1948).

В постановлении предлагается Укрпочте и Национальному банку изготовить почтовые марки и юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев.

С полным перечнем дат можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Комитет гуманитарной и информполитики