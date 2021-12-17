Возле Кропивницкого открыли отремонтированный путепровод на трассе М-30 для движения транспорта

На 708-м километре дороги М-30 Стрый – Изварино с 17 декабря открыли для движения транспорта отремонтированный путепровод, соединяющий Кропивницкий и поселок Новое.

— Отмечаем, ремонтные работы будут продолжаться, однако водителям больше не придется объезжать искусственное сооружение, — говорится в сообщении Укравтодора.

Это первый за более чем 50 лет капремонт путепровода. Его выполняют по программе президента Владимира Зеленского Большое строительство. До ремонта путепровод находился в предаварийном состоянии.

Мостостроители уже выполнили ремонт балок пролетных строений и опор, устроили монолитную плиту, шкафные стенки, обустроили деформационные швы, гидроизоляцию двух слоев асфальтобетона, водоотвод.

Сейчас осталось укрепить конусы, заменить перильное ограждение, нанести разметку и смонтировать освещение.

На подъездах к путепроводу и на сооружении временно установлено старое ограждение. Весной все элементы заменят на новые.

Дорога М-30 Стрый-Изварино стала новым скоростным коридором между западными и восточными областями Украины протяженностью 1,4 тыс. км.

На днях в Черкасской области открылся проезд по объездной дороге города Тальное. Его отремонтировали по всей протяженности движения по программе президента Владимира Зеленского Большое строительство.