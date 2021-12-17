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Факты / Украина / Общество

Митинг ФЛП под Радой: есть пострадавшая, двух человек задержали

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Митинг ФЛП под Радой: есть пострадавшая, двух человек задержали

На митинге физлиц-предпринимателей под Верховной Радой пострадала одна из его участниц. Она получила телесное повреждение.

В полиции сообщили, что некоторые участники акции спровоцировали столкновения с правоохранителями, нецензурно высказывались, блокировали движение авто.

Они бросали пиротехнические средства, в результате чего пострадала женщина. Также поврежден служебный автомобиль полицейских. За нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции забрали двух человек.

17 декабря ФЛП вышли на митинг под Верховной Радой. Они потребовали от депутатов не вводить с 1 января 2022 года регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) для предпринимателей.

Митингующие призвали нардепов принять сегодня законопроект №6376 об отсрочке тотальной фискализации для физлиц-предпринимателей второй-четвертой группы до 1 января 2023 года.

Но Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП еще на год – до 1 января 2023 года.

За включение законопроекта №6376 в повестку дня внеочередного заседания проголосовали только 102 народных депутата из 226 необходимых.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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