В предпоследнюю субботу 2021 года в Украине местами выпадет мокрый снег. На севере не ожидаются осадки — в регионе будет облачная погода.

По прогнозу Укргидрометцентра, снег нагрянет почти во все уголки Украины. В частности, в восточные, южные, западные и частично центральные области.

В некоторых городах осадки продолжатся даже ночью. Среди них – Киев, Львов, Одесса, Черкассы, Ровно, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Запорожье, Херсон, Николаев, Донецк, Луганск и другие.

Местами мокрый снег продержится до конца недели, а уже с понедельника ожидается солнечная погода без осадков.

Кроме того, усилится значительный ветер, скорость которого будет достигать от 7 до 12 м/с. Синоптики призвали украинцев тепло одеваться на этой неделе.

Температура воздуха в Украине будет оставаться низкой — до +3 градусов по Цельсию. Местами столбики термометра опустятся до -4 градусов мороза.

По данным Укргидрометцентра, самая холодная погода в субботу ожидается на Закарпатье. На юге – от +1 до +3, на востоке – от -2 до 0, в центре – от -1 до +1, на севере – от -2 до 0, на западе – от -2 до -1 градусов.

В Киеве в этот день будет идти снег. Осадки начнутся утром 17 декабря и продлятся до вечера 18 декабря.

Температура в городе будет оставаться на уровне от -1 до +2 градусов по Цельсию, а скорость ветра составит от 7 до 12 м/с.