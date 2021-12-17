В 2022 году Министерство внутренних дел Украины получит 50 вертолетов производства компании Aurbus Helicopters. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

— На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Да, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters, – министр.

По его словам, МВД планирует построить Ситуационный центр мониторинга, который будет заниматься анализом спутниковых термоснимков и поможет предотвращать стихии на ранней стадии.

К тому же МВД планирует увеличить авиапарк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов – Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности. Первым мы покроем карту Украины пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов, — отметил Денис Монастырский.

Что касается Европейского хаба пожарной безопасности, благодаря ему спасатели смогут предупредить до 90% лесных пожаров, используя противопожарные самолеты завода Антонова. Сегодня должны подписать соглашение о первом таком самолете.

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Источник: Денис Монастырский

Фото: Facebook-страница Дениса Монастырского