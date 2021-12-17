Одесский художественный музей передали в государственную собственность

Одесский художественный музей был передан Министерству культуры Украины. За соответствующее решение проголосовали депутаты Одесского областного совета. За передачу высказались 43 избранника.

Музей был подчинен областному совету. Во время заседания также предлагалось переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.

По словам депутатов, национализация музея стала первым шагом к его передаче.

Они считают, что такое решение может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату его работников.

Одесский художественный музей расположен в здании усадьбы Нарышкиных (дворец Потоцких), который считается одной из первых достопримечательностей Одессы.

Дворец выполнен в стиле классицизм и расположен по улице Софиевской, 5а.

Дворец возводили в период 1823-1828 годов. В 1888 году его приобрел одесский городской голова Григорий Маразли – общественный деятель, коллекционер и филантроп. Через четыре года он передал дворец городу с целью создания в нем музея изящных искусств.

В музее представлены произведения таких художников, как Михаил Врубель, Илья Репин, Иван Айвазовский, Тарас Шевченко, Николай Пимоненко, Александр Мурашко, Мария Примаченко, Валентин Серов, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина и других.

Источник: Суспільне