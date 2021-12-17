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Факты / Украина / Общество

Снег и мороз до -12: погода в Харькове на Новый год и Рождество 2022

Валентина Летяк редактор ленты
Сніг, зима, Різдво, Новий рік

Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Харькове на Новый год и Рождество 2022 года. Более точный будет за пять дней до даты.

Первыми Рождество празднуют католики и протестанты, живущие по григорианскому календарю.

Погода в Харькове на Рождество 25 декабря

В Сочельник, то есть в ночь с 24 на 25 декабря, в Харькове ожидается мокрый снег с дождем и мороз до -4 градусов. Днем потеплеет до +6 градусов, осадки не прекратятся.

Погода в Харькове на Новый год 2022

В новогоднюю ночь в Харькове будет по-настоящему зимняя погода. Предварительно ожидается небольшой снег.

В ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра будет опускаться до -6 градусов. В первый день 2022 года температура воздуха поднимется до -3, весь день пасмурно.

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Мороз и небольшой снег: какой будет погода в Киеве на Новый год и Рождество 2022

Погода в Харькове на Рождество 7 января

В канун православного Рождества, в ночь с 6 на 7 января, синоптики прогнозируют 12-градусный мороз, без осадков, днем немного потеплеет – до -9.

При этом иногда будет выглядывать солнце.

Погода у Харкові на новорічні свята

Источник: Gismeteo

Фото: Pixabay

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