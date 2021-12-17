Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Харькове на Новый год и Рождество 2022 года. Более точный будет за пять дней до даты.

Первыми Рождество празднуют католики и протестанты, живущие по григорианскому календарю.

Погода в Харькове на Рождество 25 декабря

В Сочельник, то есть в ночь с 24 на 25 декабря, в Харькове ожидается мокрый снег с дождем и мороз до -4 градусов. Днем потеплеет до +6 градусов, осадки не прекратятся.

Погода в Харькове на Новый год 2022

В новогоднюю ночь в Харькове будет по-настоящему зимняя погода. Предварительно ожидается небольшой снег.

В ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра будет опускаться до -6 градусов. В первый день 2022 года температура воздуха поднимется до -3, весь день пасмурно.

Погода в Харькове на Рождество 7 января

В канун православного Рождества, в ночь с 6 на 7 января, синоптики прогнозируют 12-градусный мороз, без осадков, днем немного потеплеет – до -9.

При этом иногда будет выглядывать солнце.

Источник: Gismeteo