Меню на Новый год 2022 обойдется украинцам дороже, чем в прошлом году. По подсчетам Национального научного центра Институт агарной экономики, за год стоимость новогоднего стола выросла на 8,1%.

Для оценки были взяты традиционные новогодние блюда: салаты, мясо, рыба, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки.

Сколько стоит меню на Новый год 2022 и какова стоимость отдельных блюд и продуктов, смотрите в материале.

Меню на Новый год 2022 – стоимость

По данным Института агарной экономики, стандартное меню на Новый год 2022 на четыре человека в среднем обойдется в 1 844,74 грн. За новогодний стол с деликатесами придется дополнительно заплатить еще около 480 грн, то есть всего 2 324,74.

Эксперты также посчитали, во сколько обойдется празднование Нового года 2022 жителям Киева. Стоимость бюджетного варианта – 2 123,59 грн, стол с деликатесами – 2 673,59 грн.

В частности, стоимость традиционного новогоднего салата оливье выросла на 24,6%.

Мясные продукты поднялись в цене на 10-26%. Мясо птицы является самым дешевым среди других видов мяса, однако цена на курятину — на уровне со свининой. Молочные продукты подорожали за год на 14-30%.

Салат оливье

Стоимость 3 кг салата – 198,54 грн;

Колбаса (0,5 кг) – 100 грн;

Горошек (0,5 кг) – 35 грн;

Яйца (6 шт.) – 19,80 грн;

Соленые огурцы (200 г) – 17,22 грн;

Майонез (180 г) – 13,50 грн;

Морковь (2 шт.), картофель (5 шт.), лук (2 шт.) – 13,02 грн.

Сельдь под шубой

Стоимость 1,5 кг салата – 121,57 грн;

Сельдь (0,5 кг) – 100 грн;

Майонез (180 г) – 13,50 грн;

Морковь (1 шт.) – 1,71 грн;

Свекла (250 г) – 2,27 грн;

Лук (170 г) – 1,66 грн;

Картофель (2 шт., 280 г) – 2,43 грн.

Мясные изделия

Набор мясных изделий (2,5 кг) – 443,50 грн ;

; Сырокопченая колбаса салями (0,5 кг) – 98,50 грн;

Копченая подбрюшина (0,5 кг) – 110 грн;

Биток из свинины свежий (0,5 кг) – 115 грн;

Куриное филе свежее (1 кг) – 120 грн.

Другие продукты

Сельдь (0,5 кг) – 100 грн;

Твердый творог (300 г) – 75 грн;

Сливочное масло (200 г) – 50 грн;

Овощи, фрукты и грибы

Общая стоимость овощей – 185,38 грн;

Грибы (1 кг) – 55 грн;

Картофель (2 кг) – 17,38 грн;

Грибы (1 кг) – 55 грн;

Перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн;

Огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн;

Помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн;

Общая стоимость фруктов – 105,80 грн ;

; Мандарины (2 кг) – 70 грн;

Бананы (1 кг) – 26 грн;

Лимон (1 шт. – 200 г) – 9,80 грн.

Напитки, хлеб и сладости

Батон белого хлеба (1 кг) – 24,95 грн;

Шоколадные конфеты (1 кг) – 170 грн;

Шампанское, 1 бутылка (0,75 л) – 109 грн;

Коньяк 5-летней выдержки, 1 бутылка (0,5 л) – 180 грн;

Стоимость безалкогольных напитков в целом – 81 грн;

Сок (2 л) – 40 грн;

Минеральная вода (1,5 л) – 13,00 грн;

Сладкая вода (2 л) – 28 грн.

Факты ICTV решили провести собственное исследование по стоимости новогоднего стола. Мы собрали для вас цены на самые популярные продукты к праздникам в одном из украинских супермаркетов (по состоянию на 17 декабря 2021).

Фрукты

Ананас (1 кг) – 38,95 грн;

Бананы (1 кг) – 28,95 грн;

Мандарины (1 кг) – 28,95 грн;

Апельсины (1 кг) – 32,95 грн;

Лимоны (1 кг) – 30, 21 грн.

Овощи

Картофель, первый сорт (1 кг) – 6,95 грн;

Морковь, первый сорт (1 кг) – 8,39 грн;

Огурцы тепличные (1 кг) – 62,89 грн;

Перец болгарский красный (1 кг) – 69,99 грн;

Капуста (1 кг) – 14,89 грн;

Помидоры (1 кг) – 35,69 грн;

Лук репчатый (1 кг) – 11,89 грн;

Свекла (1 кг) – 14,95 грн.

Мясные продукты и яйца

Колбаса салями (1 кг) – 252,50 грн;

Колбаса докторская (0,5 кг) – 109,90 грн;

Ветчина (1 кг) – 377,89 грн;

Свинина, шейная часть (1 кг) – 153,80 грн;

Куриное филе (1 кг) – 146 грн;

Яйца (10 шт.) – 37,50 грн.

Рыба и морепродукты

Икра красная (120 г) – 206,80 грн;

Крабовые палочки (250 г) – 50,80 грн;

Сельдь (0,85 кг) – 95,90 грн;

Семга слабосоленая, филе (210 г) – 200,70 грн;

Хек охлажденный, филе (1 кг) – 161,60 грн.

Бакалея

Майонез (0,58 кг) – 46,80 грн;

Кетчуп (0,54 кг) – 21,40 грн;

Масло подсолнечное (0,5 л) – 35,20 грн;

Мука (1,8 кг) – 32,50 грн;

Горчица (130 г) – 7,90 грн.

Молочные изделия

Масло (200 г) – 57,60 грн;

Молоко (0,9 л) – 29,40 грн;

Сметана (200 г) – 21,40 грн;

Сыр твердый (160 г) – 51,50 грн.

Хлебобулочные изделия

Батон нарезной (0,5 кг) – 15,80 грн;

Лаваш армянский (210 г) – 13,30 грн;

Хлеб Бородинский (0,5 кг) – 19,40 грн.

Напитки

Шампанское (0,75 л) – 111 грн;

Коньяк 6-летней выдержки (0,5 л) – 151,70 грн;

Водка (0,7 л) – 125,20 грн;

Сок (1,93 л) – 42,90 грн;

Минеральная вода газированная (1,5 л) – 13,50 грн;

Сладкая вода (2 л) – 24,90 грн.

Почему меню на Новый год 2022 года подорожало

В канун Нового года цены на продукты в Украине продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, за год (ноябрь 2020 – ноябрь 2021) в Украине подорожали почти все продукты.

Почти неизменными или даже меньшими по сравнению с 2020 годом оказались цены на яблоки и картофель. Больше всего выросла стоимость подсолнечного масла и сахара.

Эксперты в области экономики утверждают, что подобная тенденция связана с динамикой мировых цен. В частности, даже в такой развитой стране, как США, где курсирует доллар, также существенно дорожают продукты.

– Даже там мы наблюдаем инфляцию на уровне 10-15% в продовольственных товарах. Это автоматически приводит к тому, что продукты питания в Украине начинают расти. Срабатывает мультипликатор, который делает эту инфляцию еще выше, — пояснил в комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

По словам эксперта, сейчас в Украине предприниматели могут зарабатывать только на продуктах и ​​лекарствах, ведь люди всегда будут лечиться и есть. На другое, к сожалению, у украинцев денег нет.

Кроме того, перед Новым годом спрос на продукты существенно растет. На праздники люди покупают деликатесы, в которых себя ограничивают в обычные дни.

Детальнее о том, почему в Украине выросли цены на продукты и чего ожидать дальше, читайте в материале.

Источник: ННЦ Институт аграрной экономики