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Факты / Украина / Общество

ВСУ получили партию модернизированных танков и БМП

Марта Бондаренко редактор ленты
ВСУ получили партию модернизированных танков и БМП

Два украинских бронетанковых завода на днях передали нашим военным отремонтированные и модернизированные танки и боевые машины.

Львовский бронетанковый завод отгрузил Вооруженным силам модернизированные танки Т-64 и капитально отремонтированные БМП-1.

Житомирский бронетанковый завод заявил о передаче военным партии отремонтированных и модернизированных боевых машин БМП-2 и БРЭМ-2.

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Как отмечают в концерне Укроборонпром, специалисты Житомирского завода восстановили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, установили модернизированные приборы наблюдения и системы управления огнем, проверили и откорректировали работу вооружения и тому подобное.

Отметим, что Житомирский бронетанковый завод в этом году приступил к серийному изготовлению корпусов для БТР-4Е (полноприводный бронетранспортер с колесной формулой 8х8). Первую партию готовят для передачи заказчику.

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев заверил, что концерн готов увеличить объем производства вооружения и необходимой военной техники для нужд Вооруженных сил.

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Ранее сообщалось, что Укроборонпром заключил три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.

Фото: ГУР Минобороны

Источники: Минобороны, Укроборонпром

Фото: Минобороны

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