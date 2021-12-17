Два украинских бронетанковых завода на днях передали нашим военным отремонтированные и модернизированные танки и боевые машины.
Львовский бронетанковый завод отгрузил Вооруженным силам модернизированные танки Т-64 и капитально отремонтированные БМП-1.
Житомирский бронетанковый завод заявил о передаче военным партии отремонтированных и модернизированных боевых машин БМП-2 и БРЭМ-2.
Как отмечают в концерне Укроборонпром, специалисты Житомирского завода восстановили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, установили модернизированные приборы наблюдения и системы управления огнем, проверили и откорректировали работу вооружения и тому подобное.
Отметим, что Житомирский бронетанковый завод в этом году приступил к серийному изготовлению корпусов для БТР-4Е (полноприводный бронетранспортер с колесной формулой 8х8). Первую партию готовят для передачи заказчику.
Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев заверил, что концерн готов увеличить объем производства вооружения и необходимой военной техники для нужд Вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что Укроборонпром заключил три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.
Фото: ГУР Минобороны