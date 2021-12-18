Из-за пробок на границе Польша освободила украинских дальнобойщиков от Covid-тестирования

Польша просмотрела установленные правила въезда и освободила дальнобойщиков из Украины от тестирования на коронавирус.

Причиной стали критические очереди на украинско-польской границе.

Согласно новым правилам, при въезде в Польшу ПЦР-тест не требуется:

лицам, которые пересекают границу в рамках выполнения работы — речь идет о водителях грузового транспорта, обслуживающем персонале самолетов и поездов и т.п.;

учащимся, студентам и преподавателям учебных заведений, которые сдают экзамены или проводят их;

детям до пяти лет;

Напомним, с 15 декабря в Польше начали действовать новые правила въезда для граждан не входящих в ЕС стран.

Так, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус обязаны предъявлять все туристы, в том числе и вакцинированные.

Уже 16 декабря на украинско-польской границе начали фиксировать очереди из грузовиков.